Важкі бої на підступах до Слов’янська: десантники 81-ї бригади відбивають штурми ворога. ВIДЕО
На Слов’янському напрямку тривають важкі бої, а десантники 81-ї окремої аеромобільної бригади відбивають атаки російських військ на підступах до Миколаївки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за інформацією бригади, окупанти намагаються інфільтруватися між українськими позиціями та обходити район оборони 81-ї ОАеМБр.
Для цього противник використовує лісосмуги південніше населених пунктів Закітне та Крива Лука, намагаючись приховано просуватися та закріплюватися на нових рубежах.
Основною метою російських військ на цій ділянці фронту є накопичення сил для подальшого наступу на Миколаївку, яка розташована приблизно за 5 кілометрів від Слов’янська.
Крім того, окупанти намагаються різними способами порушити логістику українських підрозділів та ускладнити забезпечення Сил оборони.
Попри постійний тиск противника, оборона цього відтинку фронту триває, а десантники 81-ї ОАеМБр продовжують стримувати ворожі штурми.
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