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Важкі бої на підступах до Слов’янська: десантники 81-ї бригади відбивають штурми ворога. ВIДЕО

На Слов’янському напрямку тривають важкі бої, а десантники 81-ї окремої аеромобільної бригади відбивають атаки російських військ на підступах до Миколаївки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за інформацією бригади, окупанти намагаються інфільтруватися між українськими позиціями та обходити район оборони 81-ї ОАеМБр.

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Для цього противник використовує лісосмуги південніше населених пунктів Закітне та Крива Лука, намагаючись приховано просуватися та закріплюватися на нових рубежах.

Основною метою російських військ на цій ділянці фронту є накопичення сил для подальшого наступу на Миколаївку, яка розташована приблизно за 5 кілометрів від Слов’янська.

Крім того, окупанти намагаються різними способами порушити логістику українських підрозділів та ускладнити забезпечення Сил оборони.

Попри постійний тиск противника, оборона цього відтинку фронту триває, а десантники 81-ї ОАеМБр продовжують стримувати ворожі штурми.

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Автор: 

армія рф (21275) штурм (368) знищення (10348) Донецька область (11334) 81 окрема аеромобільна бригада (106) дрони (8440) Краматорський район (1272) Слов’янськ (834)
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Топ коментарі
+2
Кацапський бот--іди за мідяками.Вже відпрацював
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14.06.2026 12:04 Відповісти
+2
Вже під Слов'янськом?! Зате у Сирка все в маслі, все в порядку. "Все хорошо все хорошо".
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14.06.2026 12:31 Відповісти
+1
Штепа і гройсман з яценюком, аваковим і чеботарем, з подєльніками-держсекретарями, уже активно допомагають мешканцям Слов'янська боротися проти московитів ******!?!?!
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14.06.2026 11:33 Відповісти
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Штепа і гройсман з яценюком, аваковим і чеботарем, з подєльніками-держсекретарями, уже активно допомагають мешканцям Слов'янська боротися проти московитів ******!?!?!
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14.06.2026 11:33 Відповісти
Кацапський бот--іди за мідяками.Вже відпрацював
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14.06.2026 12:04 Відповісти
На Славянской ГРЭС практику преддипломную проходили, жуткий был городишка, ну и публика соответствующая.
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14.06.2026 11:57 Відповісти
То може мобілізуйте тих, хто давав присягу, а не з хворих знущайтеся. Жах якийсь відбувається.

ТЦКшники закатували до смерті людину на Закарпатті! Остання новина, закатований помер!
https://antikor.info/articles/844337-tragedija_na_zakarpatje_posle_zaderhanija_i_prebyvanija_v_tk_v_reanimatsii_umer_29-letnij_muhchina

От ще:
ТЦК ПЕРЕЇХАЛИ ЧОЛОВІКА? АПЕТИТ У ПОГОНАХ. ПОСТРІЛАМИ І ПАЛКАМИ ОПОВІЩУВАЛИ
https://www.youtube.com/watch?v=zm0UDTaEt5o
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14.06.2026 12:00 Відповісти
Ну все--" відпрацював",іди за водкою.
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14.06.2026 12:06 Відповісти
Чи ти теж один з оцих?
Побитий новий рекорд ТЦК: 30 ухилянтів на 1 добровольця, сам Гінес був на місці і фіксував рекорд
https://www.youtube.com/watch?v=fcNfKqSMDnY
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14.06.2026 12:15 Відповісти
Це ОК, що людину закатували до смерті в державному закладі "люди", які, до речі, живуть на наші податки, і за 17 статтею Конституції мали б воювати і не можуть, взагалі, бути використані для обмеження прав і свобод свого народу? Вбивці мають знов залишитись безкарними? Просто відповідай на питання! І за що тоді взагалі воюємо?
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14.06.2026 12:17 Відповісти
Накопление сил , при современных средствах обнаружения и поражения это билет на концерт Кабзона однозначно, мочи их тварей!!!
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14.06.2026 12:15 Відповісти
Вже під Слов'янськом?! Зате у Сирка все в маслі, все в порядку. "Все хорошо все хорошо".
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14.06.2026 12:31 Відповісти
Важкі бої на підступах до Слов'янська Джерело: https://censor.net/ua/v4008256

Як так??? А по зомбімарафону та в дописах медіакурв на відсосі в жОПи день і ніч розповідають про нашу швидку перемогу над кацапами, зрив їх літнього наступу та перехід ініціативи до ЗСУ???!!!
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14.06.2026 12:54 Відповісти
 
 