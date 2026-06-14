Важкі бої на підступах до Слов’янська: десантники 81-ї бригади відбивають штурми ворога. ВIДЕО

На Слов’янському напрямку тривають важкі бої, а десантники 81-ї окремої аеромобільної бригади відбивають атаки російських військ на підступах до Миколаївки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за інформацією бригади, окупанти намагаються інфільтруватися між українськими позиціями та обходити район оборони 81-ї ОАеМБр.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Для цього противник використовує лісосмуги південніше населених пунктів Закітне та Крива Лука, намагаючись приховано просуватися та закріплюватися на нових рубежах.

Основною метою російських військ на цій ділянці фронту є накопичення сил для подальшого наступу на Миколаївку, яка розташована приблизно за 5 кілометрів від Слов’янська.

Крім того, окупанти намагаються різними способами порушити логістику українських підрозділів та ускладнити забезпечення Сил оборони.

Попри постійний тиск противника, оборона цього відтинку фронту триває, а десантники 81-ї ОАеМБр продовжують стримувати ворожі штурми.

Дивіться також: Оператори наземних роботів-камікадзе "NC13" підірвали 9 бліндажів окупантів разом із живою силою. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрони СБС уразили завод "Кримський титан" в Армянську: виробництво призупинено, - Мадяр. ВIДЕО