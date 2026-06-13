Костянтинівський напрямок залишається складним, але оточення українських військ відсутнє, - 19 армійський корпус

ЗСУ відбивають спроби просування РФ на Костянтинівському напрямку. Військові повідомляють про контроль ситуації та відсутність оточення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі Укрінформу заявив командир 19-го армійського корпусу бригадний генерал Олександр Бакулін.

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Він зазначив, що з осені минулого року почалися перші просочування росіян у Костянтинівку. Саме з того часу частини 19-го армійського корпусу спільно з іншими підрозділами розпочали контрдиверсійні заходи.

Тактика ворога

Ворог діє малими піхотними групами, намагаючись просочуватися у проміжки між бойовими порядками українських військ, періодично, щоб швидше наблизитися до українських позицій, застосовує мототехніку. Штурмові дії росіяни підтримують артилерією та ударними дронами.

"Ситуація на напрямку контрольована. Спроби противника просунутися зриваються. Логістичні завдання виконуються. Ворог не має успіху. Ніякого оточення наших військ в районі Костянтинівки немає", - зазначив бригадний генерал.

Втрати армії РФ

З лютого цього року лише в Костянтинівці силами 19-го армійського корпусу знищено понад 700 російських військовослужбовців. Станом на сьогодні у місті фіксуються близько 130 військовослужбовців РФ. Місця, де перебуває ворог, перебувають під постійним спостереженням, по них щодня завдаються удари. Значна частина особового складу загарбників поранена або перебуває під завалами.

"Костянтинівка тримається. Воїни 19-го армійського корпусу тримають стрій", - наголосив Бакулін.

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