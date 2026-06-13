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Новини Костянтинівський напрямок
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Костянтинівський напрямок залишається складним, але оточення українських військ відсутнє, - 19 армійський корпус

Бої під Костянтинівкою: росіяни діють малими групами, оточення немає

ЗСУ відбивають спроби просування РФ на Костянтинівському напрямку. Військові повідомляють про контроль ситуації та відсутність оточення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі Укрінформу заявив командир 19-го армійського корпусу бригадний генерал Олександр Бакулін.

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Він зазначив, що з осені минулого року  почалися перші просочування росіян у Костянтинівку. Саме з того часу частини 19-го армійського корпусу спільно з іншими підрозділами розпочали контрдиверсійні заходи.

Тактика ворога

Ворог діє малими піхотними групами, намагаючись просочуватися у проміжки між бойовими порядками українських військ, періодично, щоб швидше наблизитися до українських позицій, застосовує мототехніку. Штурмові дії росіяни підтримують артилерією та ударними дронами.

"Ситуація на напрямку контрольована. Спроби противника просунутися зриваються. Логістичні завдання виконуються. Ворог не має успіху. Ніякого оточення наших військ в районі Костянтинівки немає", - зазначив бригадний генерал.

Втрати армії РФ

З лютого цього року лише в Костянтинівці силами 19-го армійського корпусу знищено понад 700 російських військовослужбовців. Станом на сьогодні у місті фіксуються близько 130 військовослужбовців РФ. Місця, де перебуває ворог, перебувають під постійним спостереженням, по них щодня завдаються удари. Значна частина особового складу загарбників поранена або перебуває під завалами.

"Костянтинівка тримається. Воїни 19-го армійського корпусу тримають стрій", - наголосив Бакулін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ситуація у районі Костянтинівки залишається складною: окупанти намагаються просунутися в місто, - УВ "Схід"

Автор: 

Донецька область (11327) бойові дії (5969) Краматорський район (1269) Костянтинівка (593)
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Топ коментарі
+3
Починаються "старые песни о главном": оточення немає, ЗСУ утримує ключові точки, оточення неповне, оточення часткове, напівоточення, ЗСУ утримує пригород, про евакуацію говорити рано, почалась евакуація але все під контролем, ну й так далі...
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13.06.2026 11:07 Відповісти
+3
ну щоб знали що його нема )))
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13.06.2026 11:38 Відповісти
+2
Нема, нема, нема, а потім бац і є...
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13.06.2026 11:16 Відповісти
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Знову про оточення зайшла мова?
Скільки ще має наробити вихідець з росії,щоби нарешті поміняли.Але,якщо міняти може лише та одна особа,то все лягає в рамки
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13.06.2026 11:03 Відповісти
Чи справа в одному тому Сирському, чи командири корпусів і бригад не бачать цих постійних охоплень більш менш великих населених пунктів. Просто вдіяти нічого не можуть з такою тактикою.
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13.06.2026 11:36 Відповісти
Починаються "старые песни о главном": оточення немає, ЗСУ утримує ключові точки, оточення неповне, оточення часткове, напівоточення, ЗСУ утримує пригород, про евакуацію говорити рано, почалась евакуація але все під контролем, ну й так далі...
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13.06.2026 11:07 Відповісти
Нема, нема, нема, а потім бац і є...
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13.06.2026 11:16 Відповісти
"Бац і є" було в Сіверську. З тих пір ми офіційно не втратили жодного міста.
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13.06.2026 11:27 Відповісти
"оточення нема" - старі байки
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13.06.2026 11:18 Відповісти
скоро почуємо - "відійшли на більш зручні позиції , чим спантеличили ворога та нанесли йому непоправну шкоду.. відступ на більш зручні позиції триває" ....бла бла бла
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13.06.2026 11:20 Відповісти
Фланги з боку Іллінівки та Новодмитрівкі пройобані - захоплення міста питання часу, при чому до кінця літа воно навряд протримається. Буду приємно здивований, якщо помилюсь.
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13.06.2026 11:22 Відповісти
А з флангами так постійно і висновків ніяких.
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13.06.2026 11:26 Відповісти
Пора бы начинать наказывать а ещё лучше карать тех кто постоянно допускает эти сложные ситуации.
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13.06.2026 11:30 Відповісти
Саме так. З лютого 2015-го, з Дебальцевого. Але ж за 11 років вже б і мавпа навчилась посилювати фланги, навіть за рахунок послаблення центру.
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13.06.2026 11:31 Відповісти
Якшо оточення немає - то для чого про це балакати
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13.06.2026 11:34 Відповісти
ну щоб знали що його нема )))
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13.06.2026 11:38 Відповісти
У багатьох людей відсутнє критичне відношення до інформації, це заспокійливе для них.
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13.06.2026 11:39 Відповісти
ага..зазвичай подібні оголошення якраз наводять паніку враховуючи як правило тотальну брехню подібних зведень
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13.06.2026 11:47 Відповісти
Я про тих які далеко від війни а ті що поряд знають і так про все.
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13.06.2026 12:36 Відповісти
Таку брехню вже чули про Покровськ.
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13.06.2026 11:56 Відповісти
 
 