Ситуація у районі Костянтинівки залишається складною: окупанти намагаються просунутися в місто, - УВ "СХід"

Ворог намагається інфільтруватися в районі Костянтинівки та проводить масовані штурми на Покровському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УВ "Схід".

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На Костянтинівському напрямку окупаційні війська здійснили 12 атак поблизу населених пунктів Іванопілля, Плещіївка, Іллінівка, Костянтинівка та Русин Яр.

Ситуація в районі Костянтинівки залишається складною — противник намагається інфільтруватися в місто, залучаючи значні резерви та додаткові вогневі засоби.

Українські підрозділи утримують визначені рубежі та завдають ворогу значних втрат. Також здійснюється вогневе ураження логістичних шляхів, місць зосередження, пунктів управління та екіпажів ворожих БпЛА.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 50 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Удачне, а також у напрямку Нового Донбасу, Білицького, Кучеревого Яру, Шевченка, Сергіївки, Мирного, Новопавлівки, Новопідгородного та Дорожнього.

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На Слов’янському напрямку противник штурмував 14 разів у районах Різниківки, Закітного, Липівки та у бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Маркове.

Ліквідація ворога

У зоні відповідальності УВ "Схід" втрати окупантів залишаються найбільшими - 271 загарбник минулої доби.

Також, за попередніми даними, було знищено та знешкоджено 1818 БпЛА різних типів, уражено 109 одиниць іншого озброєння і техніки. Зокрема, уражено танк, знищено та пошкоджено 42 одиниці артилерійського озброєння, 39 одиниць автомобільного транспорту та 46 - спеціальної техніки, уражено 173 укриття.

Підрозділи угруповання військ "Схід" зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 54 пункти управління російських БпЛА.

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