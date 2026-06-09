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Новини Бойові дії на Покровському напрямку
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РФ кидає піхоту в атаки та використовує "саморобні" РСЗВ на Покровському напрямку, - 7 корпус ДШВ

На напрямку ДШВ РФ застосовує піхоту та імпровізовані РСЗВ

Російські сили використовують піхотні штурми та імпровізовані реактивні установки, але зазнають значних втрат від українських підрозділів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Армія TV розповів начальник відділу комунікацій 7-го корпусу ДШВ полковник Володимир Полевий.

Він зазначив, що на ділянці 7-го корпусу ДШВ росіяни продовжують тиснути піхотою та застосовують однозарядні аналоги "Градів".

Інтенсивні штурми в районі Гришиного та тактика російських груп

Головний тиск противник нині зосереджує в районі Гришиного. Російські підрозділи, за словами українських військових, продовжують "просочуватися" невеликими групами, намагаючись закріпитися на нових позиціях.

"На передньому краї фактично весь час перебуває в русі близько сотні піхотинців", — зазначив офіцер.

Водночас більшість таких груп не досягає поставлених цілей. За оцінкою полковника, українські підрозділи щодня знищують або ранять до 60–70% штурмових груп противника.

Артилерія та обмеження російських сил

Попри втрати, російське командування продовжує кидати особовий склад у наступальні дії.

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Водночас окупанти намагаються підтягувати ближче до лінії фронту артилерію, зокрема гармати Д-30. Однак, як зазначається, через постійну загрозу ударів українських дронів і артилерії їхні можливості дедалі більше обмежуються.

Використання імпровізованих систем і оцінка тактики РФ

Окрему увагу військові звертають на застосування установки "Козеріг" - фактично однозарядної пускової для реактивного снаряда від БМ-21 "Град".

За словами Полевого, така техніка свідчить про дефіцит у росіян штатних реактивних систем залпового вогню, які можуть швидко відпрацювати й змінити позицію.

"Це один постріл, а не залп із 20 чи 40 ракет. При цьому ми їх теж бачимо і знищуємо", - пояснив він.

Полковник порівняв такі підходи з практиками часів В’єтнамської війни:

"Це відкат до тактики минулого століття, коли за рахунок життя піхоти намагаються посилити артилерійську складову", - підсумував Полевий.

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Автор: 

Донецька область (11302) бойові дії (5944) Покровський район (1778) Гришине (74) 7-й корпус швидкого реагування ДШВ (1)
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Застосування "козерогів" може буть виправдане лише бажанням "розосередження" та прихованості вогневих засобів. Бо систему РСЗВ, на базі "Урала", чи іншого транспортного засобу, важче приховать у ближньому тилу. Таким шляхом пішли ЗСУ - коли розосередили свої атбатареї по фронту. Але це вимагає чіткої "прив'язки" до системи корегування вогню, для окремо розміщених гармат... . У окремо розосереджених труб "Граду" такої прив'язки немає - ця система завжди вигравала за рахунок залпового вогню, по "площі"... "Козерог-1" - це звичайна "плювачка" одиночними пострілами по принципу "шоббуло"...
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09.06.2026 09:54 Відповісти
 
 