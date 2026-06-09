РФ кидає піхоту в атаки та використовує "саморобні" РСЗВ на Покровському напрямку, - 7 корпус ДШВ

Російські сили використовують піхотні штурми та імпровізовані реактивні установки, але зазнають значних втрат від українських підрозділів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Армія TV розповів начальник відділу комунікацій 7-го корпусу ДШВ полковник Володимир Полевий.

Він зазначив, що на ділянці 7-го корпусу ДШВ росіяни продовжують тиснути піхотою та застосовують однозарядні аналоги "Градів".

Інтенсивні штурми в районі Гришиного та тактика російських груп

Головний тиск противник нині зосереджує в районі Гришиного. Російські підрозділи, за словами українських військових, продовжують "просочуватися" невеликими групами, намагаючись закріпитися на нових позиціях.

"На передньому краї фактично весь час перебуває в русі близько сотні піхотинців", — зазначив офіцер.

Водночас більшість таких груп не досягає поставлених цілей. За оцінкою полковника, українські підрозділи щодня знищують або ранять до 60–70% штурмових груп противника.

Артилерія та обмеження російських сил

Попри втрати, російське командування продовжує кидати особовий склад у наступальні дії.

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Водночас окупанти намагаються підтягувати ближче до лінії фронту артилерію, зокрема гармати Д-30. Однак, як зазначається, через постійну загрозу ударів українських дронів і артилерії їхні можливості дедалі більше обмежуються.

Використання імпровізованих систем і оцінка тактики РФ

Окрему увагу військові звертають на застосування установки "Козеріг" - фактично однозарядної пускової для реактивного снаряда від БМ-21 "Град".

За словами Полевого, така техніка свідчить про дефіцит у росіян штатних реактивних систем залпового вогню, які можуть швидко відпрацювати й змінити позицію.

"Це один постріл, а не залп із 20 чи 40 ракет. При цьому ми їх теж бачимо і знищуємо", - пояснив він.

Полковник порівняв такі підходи з практиками часів В’єтнамської війни:

"Це відкат до тактики минулого століття, коли за рахунок життя піхоти намагаються посилити артилерійську складову", - підсумував Полевий.

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