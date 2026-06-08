На фронті від початку доби 213 боєзіткнень: найгарячіше на Покровському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб

Від початку доби понеділка, 8 червня, на фронті відбулося 213 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши три ракети, здійснив 55 авіаційних ударів, скинувши 176 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6460 дронів-камікадзе та здійснив 2305 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

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Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося одне боєзіткнення. Противник здійснив 43 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, один із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Бої на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Лиман, Стариця та у бік Тернової, Волохівки.

позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Лиман, Стариця та у бік Тернової, Волохівки. На Куп’янському напрямку сьогодні ворог три рази атакував позиції Сил оборони у бік населених пунктів Куп’янськ, Куп’янськ-Вузловий, Ківшарівка.

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Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 12 спроб загарбників просунутися у районі Новоселівки та у бік Дробишевого, Діброви, Лимана, Озерного. Два боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбивали 12 спроб загарбників йти вперед у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка та у районах Різниківки, Закітного, Липівки. Три боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Сили оборони відбили дев’ять ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу населених пунктів Іванопілля, Плещіївка, Іллінівка, Костянтинівка, Русин Яр.

На Покровському напрямку ворог здійснив 38 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Удачне та у бік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Шевченко, Сергіївка, Мирне, Новопавлівка, Новопідгородне, Дорожнє.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 48 окупантів та 24 – поранено; знищено одну артилерійську систему, дві одиниці автомобільної та сім одиниць спеціальної техніки ворога, склад ПММ. Пошкоджено три одиниці автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки, одну артилерійську систему, 111 укриттів особового складу та пункт управління БпЛА противника. Знищено або подавлено 286 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку наші захисники відбивали три ворожі атаки у районах Січневого, Вороного та у бік Вербового.

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Обстановка на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулося 32 атаки окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Оленокостянтинівка, Залізничне та у бік Воздвижівки, Косівцевого, Цвіткового, Верхньої Терси, Гуляйпільського, Чарівного. Наразі тривають три боєзіткнення.

у районах населених пунктів Добропілля, Оленокостянтинівка, Залізничне та у бік Воздвижівки, Косівцевого, Цвіткового, Верхньої Терси, Гуляйпільського, Чарівного. Наразі тривають три боєзіткнення. На Оріхівському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших захисників у районах населених пунктів Щербаки та Плавні.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

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