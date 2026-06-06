На фронті за добу сталося 183 боєзіткнення: найзапекліші бої на Покровському напрямку, - Генштаб

З початку цієї доби на фронті зафіксовано 183 бойових зіткнення.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті, передає Цензор.НЕТ.

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Удари РФ по Україні

Протягом дня агресор завдав 46 авіаційних ударів, застосувавши 134 керовані авіабомби. Крім того, для вогневого ураження наших позицій та прилеглих населених пунктів загарбники залучили 6064 дрони-камікадзе та здійснили 2445 обстрілів із різних видів озброєння.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках протягом дня відбулося чотири бойових зіткнення, два з яких тривають дотепер. Ворог 56 разів обстріляв позиції наших військ та прикордонні населені пункти.

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Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти чотири рази штурмували оборонні рубежі наших підрозділів поблизу Стариці, Лимана та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку загарбники два рази йшли в атаку, намагаючись потіснити наші підрозділи поблизу Піщаного та Куп’янська.

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни успішно відбили вісім спроб ворога просунутися поблизу населених пунктів Новоселівка, Дружелюбівка, Озерне, Ставки та Дробишеве. Ще одне бойове зіткнення залишається активним.

На Слов’янському напрямку Сили оборони повністю нівелювали сім спроб загарбників прорватися вперед у районах Рай-Олександрівки, Різниківки, Кривої Луки та Закітного.

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На Краматорському напрямку наші захисники зупинили одну наступальну дію окупаційних військ у районі населеного пункту Часів Яр.

Сили оборони на Костянтинівському напрямку успішно відбили тринадцять ворожих штурмів у районах Костянтинівки, Іванопілля, Плещіївки, Русинового Яру та Іллінівки.

На Покровському напрямку ворог провів 26 атак. Окупанти намагалися прорвати нашу оборону в районах Торецького, Софіївки, Дорожнього, Вільного, Нового Донбасу, Заповідного, Новоолександрівки, Родинського, Шевченка, Гришиного, Сергіївки, Котлиного, Новопавлівки та Удачного. Дотепер тут триває два бойових зіткнення.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 42 окупанти, ще шістнадцять осіб поранено. Наші воїни знешкодили один пункт управління безпілотними літальними апаратами, дві артилерійські системи, дві одиниці автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога. Також пошкоджено шість автомобілів, п'ять гармат, реактивну систему залпового вогню та пункт управління безпілотними літальними апаратами. Крім того, знищено або придушено засобами радіоелектронної боротьби 237 ворожих безпілотників різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти сім разів намагалися просунутися вперед у районах населених пунктів Товсте, Тернове, Січневе, Новоселівка, Вороне та Вербове. Дотепер там триває одне бойове зіткнення.

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Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 22 атаки окупантів поблизу Добропілля, Воздвижівки, Залізничного, Оленокостянтинівки, Староукраїнки, Гуляйпільського та Чарівного, ще три бої продовжуються.

На Оріхівському напрямку ворожі загони двічі намагалися вклинитися в нашу оборону поблизу Щербаків.

На Придніпровському напрямку поточного дня відбулося два бойових зіткнення в районах Антонівського мосту та острова Білогрудий.

На інших ділянках фронту ситуація залишається контрольованою, суттєвих змін в оперативній обстановці не відбулося.