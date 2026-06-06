Полковник Куликівський залишає посаду комбрига 28-ї ОМБр через нове призначення

Відтепер 28-му окрему механізовану бригаду імені Лицарів Зимового Походу очолює підполковник Богдан Курас. Попередній командир бригади - полковник Анатолій Куликівський отримав призначення на нову посаду для підсилення на іншому напрямку.

Про це йдеться у заяві полковника Куликівського, опублікованій на сторінці 28 ОМБр в соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Зміна командира

"Отримав призначення на нову посаду для підсилення на іншому напрямку, де буду впроваджувати весь досвід, знання та вміння. Час який ми прожили разом - назавжди закарбований в моєму серці. Наша битва і наш Лицарський Похід тривають, і відтепер Командиром 28-ї омбр імені Лицарів Зимового Походу є підполковник Богдан Курас", - сказано в заяві Куликівського.

Полковник наголосив, що "бути командиром 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу почесно й нелегко".

"Бригада, яка уособлює своїм шляхом такі поняття, як гонор, слава, незламність та честь. І яка завзято б'ється без продиху з нашим споконвічним ворогом всі ці роки. Волею та залізом", - заявив він.

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Лідерство у підготовці БЗВП та успішні результати підрозділів БПЛА

За словами екскомандира, за останні півтора року колективу бригади вдалося досягти значних успіхів у розбудові внутрішньої структури та бойових спроможностей.

Зокрема, 28-ма ОМБр стала одним із лідерів у Сухопутних військах за рівнем базової загальновійськової підготовки (БЗВП), отримавши право проводити її власними силами та зайняла одну з кращих позицій.

"Наші інструктори продовжують покращувати підготовку особового складу з урахуванням змін на полі бою. За підсумками минулого 2025 року з застосування підрозділів БПЛА бригада посіла 13-те місце серед усіх Сил Оборони України та 5-те місце в Сухопутних військах. 28 омбр посідає своє гідне місце, бригаду відзначають як одну з кращих в Збройних Силах України", - сказано в заяві.

Наразі воїни 28-ї ОМБр продовжують тримати свій рубіж оборони в районі міста Костянтинівка на Донеччині.

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