Полковник Куликовский покидает пост комбрига 28-й ОМБр из-за нового назначения

Отныне 28-ю отдельную механизированную бригаду имени Рыцарей Зимнего похода возглавляет подполковник Богдан Курас. Предыдущий командир бригады — полковник Анатолий Куликовский — получил назначение на новую должность для усиления на другом направлении.

Об этом говорится в заявлении полковника Куликовского, опубликованном на странице 28 ОМБр в социальной сети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Смена командира

"Получил назначение на новую должность для усиления на другом направлении, где буду применять весь свой опыт, знания и умения. Время, которое мы прожили вместе, навсегда запечатлелось в моем сердце. Наша битва и наш Рыцарский Поход продолжаются, и отныне командиром 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода является подполковник Богдан Курас", — говорится в заявлении Куликовского.

Полковник подчеркнул, что "быть командиром 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода почетно и нелегко".

"Бригада, которая своим путем олицетворяет такие понятия, как гонор, слава, несокрушимость и честь. И которая упорно сражается без передышки с нашим извечным врагом все эти годы. Волей и железом", — заявил он.

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Лидерство в подготовке БОВП и успешные результаты подразделений БПЛА

По словам экс-командира, за последние полтора года коллективу бригады удалось достичь значительных успехов в развитии внутренней структуры и боевых возможностей.

В частности, 28-я ОМБр стала одним из лидеров в Сухопутных войсках по уровню базовой общевойсковой подготовки (БОП), получив право проводить ее собственными силами, и заняла одну из лучших позиций.

"Наши инструкторы продолжают совершенствовать подготовку личного состава с учетом изменений на поле боя. По итогам прошлого 2025 года по применению подразделений БПЛА бригада заняла 13-е место среди всех Сил обороны Украины и 5-е место в Сухопутных войсках", — говорится в заявлении.

В настоящее время воины 28-й ОМБр продолжают удерживать свой рубеж обороны в районе города Константиновка в Донецкой области.

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