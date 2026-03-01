68 отдельная егерская бригада принята в состав Десантно-штурмовых войск
68-я отдельная егерская бригада имени Алексея Довбуша отныне является частью Десантно-штурмовых войск ВСУ.
68-я егерская бригада присоединилась к ДШВ
"Во исполнение решения совместной Директивы Министра обороны Украины и Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины 68 отдельная егерская бригада имени Алексея Довбуша из состава Сухопутных войск передана в Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 68-я отдельная егерская бригада им. Олексы Довбуша – это мощное боевое соединение с немалым и достойным боевым путем, закаленное в боях российско-украинской войны.
Личный состав егерской бригады – "росомахи" неоднократно демонстрировали высокий уровень профессионализма, стойкости, героизма и инициативы, достигая весомых успехов и результатов на горячих участках фронта. Бригада имеет значительный боевой потенциал, заслуженный авторитет и боевую репутацию.
"Мы искренне рады принять 68 отдельную егерскую бригаду имени Алексея Довбуша в нашу боевую десантную семью. Твердо убеждены, что ее боевой опыт, сила духа и профессионализм органично усилят Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины", - добавили в ДШВ.
Ранее издание "Украинская правда" писало, что 68 отдельную егерскую бригаду имени Олексы Довбуша, которая обороняла Покровск, внезапно передают в Десантно-штурмовые войска и меняют там командира. Подполковника Сергея Третьяка на этой должности заменит начальник штаба 25-й воздушно-десантной бригады Семен Сиколов.
