68 отдельная егерская бригада принята в состав Десантно-штурмовых войск

68-я отдельная егерская бригада имени Алексея Довбуша отныне является частью Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Об этом в соцсети Facebook сообщили в ДШВ ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

68-я егерская бригада присоединилась к ДШВ

"Во исполнение решения совместной Директивы Министра обороны Украины и Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины 68 отдельная егерская бригада имени Алексея Довбуша из состава Сухопутных войск передана в Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Билецкий об изменениях в бригадах: Офицеры теперь едят то же, что и солдаты. Недобросовестных отправляют на боевые задания. ВИДЕО

Больше о 68 отдельной егерской бригаде

Отмечается, что 68-я отдельная егерская бригада им. Олексы Довбуша – это мощное боевое соединение с немалым и достойным боевым путем, закаленное в боях российско-украинской войны.

Личный состав егерской бригады – "росомахи" неоднократно демонстрировали высокий уровень профессионализма, стойкости, героизма и инициативы, достигая весомых успехов и результатов на горячих участках фронта. Бригада имеет значительный боевой потенциал, заслуженный авторитет и боевую репутацию.

"Мы искренне рады принять 68 отдельную егерскую бригаду имени Алексея Довбуша в нашу боевую десантную семью. Твердо убеждены, что ее боевой опыт, сила духа и профессионализм органично усилят Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины", - добавили в ДШВ.

Что предшествовало

Ранее издание "Украинская правда" писало, что 68 отдельную егерскую бригаду имени Олексы Довбуша, которая обороняла Покровск, внезапно передают в Десантно-штурмовые войска и меняют там командира. Подполковника Сергея Третьяка на этой должности заменит начальник штаба 25-й воздушно-десантной бригады Семен Сиколов.

Читайте также: 68 егерская бригада внезапно переходит в корпус ДШВ: ее возглавит Семен Сиколов, - СМИ