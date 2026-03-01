68 окрему єгерську бригаду прийнято до складу Десантно-штурмових військ

68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша віднині є частиною Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Про це у соцмережі фейсбук повідомили у ДШВ ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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68-ма єгерська бригада приєдналася до ДШВ

"На виконання рішення спільної Директиви Міністра оборони України та Головнокомандувача Збройних Сил України 68 окрему єгерську бригаду імені Олекси Довбуша зі складу Сухопутних військ передано до Десантно-штурмових військ Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

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Більше про 68 окрему єгерську бригаду

Зазначається, що 68 окрема єгерська бригада ім. Олекси Довбуша – це потужне бойове з’єднання з чималим і гідним бойовим шляхом, загартоване в боях російсько-української війни.

Особовий склад єгерської бригади – "росомахи" неодноразово демонстрували високий рівень професіоналізму, стійкості, героїзму та ініціативи, досягаючи вагомих успіхів і результатів на гарячих ділянках фронту. Бригада має значний бойовий потенціал, заслужений авторитет та бойову репутацію.

"Ми щиро раді прийняти 68 окрему єгерську бригаду імені Олекси Довбуша до нашої бойової десантної родини. Твердо переконані, що її бойовий досвід, сила духу та професіоналізм органічно посилять Десантно-штурмові війська Збройних Сил України", - додали у ДШВ.

Що передувало

Раніше видання "Українська правда" писало, що 68 окрему єгерську бригаду імені Олекси Довбуша, яка обороняла Покровськ, раптово передають у Десантно-штурмові війська і змінюють там командира. Підполковника Сергія Третяка на цій посаді замінить начальник штабу 25-ї повітрянодесантної бригади Семен Сиколов.

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