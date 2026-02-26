68 єгерська бригада раптово переходить у корпус ДШВ: її очолить Семен Сиколов, - ЗМІ

68 окрему єгерську бригаду імені Олекси Довбуша, яка обороняла Покровськ, раптово передають у Десантно-штурмові війська і змінюють там командира. Підполковника Сергія Третяка на цій посаді замінить начальник штабу 25-ї повітрянодесантної бригади Семен Сиколов.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомили співрозмовники видання у 68-й бригаді –– серед керівництва та рядового складу.

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Що відомо?

Раніше 68 ОЄБр підпорядковувалася 9 армійському корпусу Сухопутних військ ЗСУ. Відповідно, зараз бригада стане аеромобільною.

"В один момент нам повідомили, що буде директива, і ми станемо аеромобільною бригадою. Причину не доводили. Або ми добре себе показали на Покровському напрямку і нам в такий спосіб хочуть дати розвиватися, але вже у складі ДШВ, або ж навпаки – нас програли в карти", - зазначив співрозмовник "УП".

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Які причини?

Зазначається, що на 68 бригаду чекає переформатування, поповнення та, імовірно, ще кадрові зміни.

Видання додає, що колишній командир 68-ї бригади Сергій Третяк, який до цього служив лише у підрозділах Сухопутних військ, самостійно пішов з посади після новин про перехід бригади у ДШВ. Мовляв, "він не десантник".

Третяк пробув комбригом 68-ї майже два роки, які, зокрема, охоплюють важкі бої під Покровськом та в самому Покровську.

Семен Сиколов був начальником штабу 25 окремої повітряно-десантної Січеславської бригади. До цього — командиром 3 парашутно-десантного батальйону у 25 ОПДБр.

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