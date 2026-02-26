68 єгерська бригада раптово переходить у корпус ДШВ: її очолить Семен Сиколов, - ЗМІ
68 окрему єгерську бригаду імені Олекси Довбуша, яка обороняла Покровськ, раптово передають у Десантно-штурмові війська і змінюють там командира. Підполковника Сергія Третяка на цій посаді замінить начальник штабу 25-ї повітрянодесантної бригади Семен Сиколов.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомили співрозмовники видання у 68-й бригаді –– серед керівництва та рядового складу.
Що відомо?
Раніше 68 ОЄБр підпорядковувалася 9 армійському корпусу Сухопутних військ ЗСУ. Відповідно, зараз бригада стане аеромобільною.
"В один момент нам повідомили, що буде директива, і ми станемо аеромобільною бригадою. Причину не доводили. Або ми добре себе показали на Покровському напрямку і нам в такий спосіб хочуть дати розвиватися, але вже у складі ДШВ, або ж навпаки – нас програли в карти", - зазначив співрозмовник "УП".
Які причини?
Зазначається, що на 68 бригаду чекає переформатування, поповнення та, імовірно, ще кадрові зміни.
Видання додає, що колишній командир 68-ї бригади Сергій Третяк, який до цього служив лише у підрозділах Сухопутних військ, самостійно пішов з посади після новин про перехід бригади у ДШВ. Мовляв, "він не десантник".
- Третяк пробув комбригом 68-ї майже два роки, які, зокрема, охоплюють важкі бої під Покровськом та в самому Покровську.
- Семен Сиколов був начальником штабу 25 окремої повітряно-десантної Січеславської бригади. До цього — командиром 3 парашутно-десантного батальйону у 25 ОПДБр.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/68-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0