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Новини Кадрові зміни у командуванні ЗСУ Реформування бригад
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68 єгерська бригада раптово переходить у корпус ДШВ: її очолить Семен Сиколов, - ЗМІ

Семен Сиколов очолить 68 ОЄБр

68 окрему єгерську бригаду імені Олекси Довбуша, яка обороняла Покровськ, раптово передають у Десантно-штурмові війська і змінюють там командира. Підполковника Сергія Третяка на цій посаді замінить начальник штабу 25-ї повітрянодесантної бригади Семен Сиколов.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомили співрозмовники видання у 68-й бригаді –– серед керівництва та рядового складу.

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Що відомо?

Раніше 68 ОЄБр підпорядковувалася 9 армійському корпусу Сухопутних військ ЗСУ. Відповідно, зараз бригада стане аеромобільною.

"В один момент нам повідомили, що буде директива, і ми станемо аеромобільною бригадою. Причину не доводили. Або ми добре себе показали на Покровському напрямку і нам в такий спосіб хочуть дати розвиватися, але вже у складі ДШВ, або ж навпаки – нас програли в карти", - зазначив співрозмовник "УП".

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Які причини?

Зазначається, що на 68 бригаду чекає переформатування, поповнення та, імовірно, ще кадрові зміни.

Видання додає, що колишній командир 68-ї бригади Сергій Третяк, який до цього служив лише у підрозділах Сухопутних військ, самостійно пішов з посади після новин про перехід бригади у ДШВ. Мовляв, "він не десантник".

  • Третяк пробув комбригом 68-ї майже два роки, які, зокрема, охоплюють важкі бої під Покровськом та в самому Покровську.
  • Семен Сиколов був начальником штабу 25 окремої повітряно-десантної Січеславської бригади. До цього — командиром 3 парашутно-десантного батальйону у 25 ОПДБр.

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Автор: 

25 окрема повітряно-десантна бригада (189) ЗСУ (8767) ДШВ Десантно-штурмові війська (474) 68 окрема єгерська бригада (108)
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Топ коментарі
+19
ну тепер уж точно, всі хто недооцінював роль гадання на ляльках вуду під час потужного воєнного реформництва, будуть осоромлені... єгерів у десантуру, розрахунки ППО та технічний авіаційний склад у піхоту, хворих та інвалідів в армію, молодих биків з поліції під бронь... Країну мрій зеленського замовляли? Клоуна обирали? Тепер їжте не обляпайтесь
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26.02.2026 17:52 Відповісти
+15
Надо затеять перестановку, навести хаос, чтобы ослабить оборону Покровска и облегчить задачу кацапне.
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26.02.2026 17:53 Відповісти
+14
Кручу, верчу, виграти хочу?
Найвеличніший продовжує грати в наперстки?
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26.02.2026 17:42 Відповісти
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Кручу, верчу, виграти хочу?
Найвеличніший продовжує грати в наперстки?
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26.02.2026 17:42 Відповісти
І обов'язково треба передавати керування етнічному кацапу. Це пи₴дець.
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26.02.2026 18:19 Відповісти
Чого досягнуло монголо-Сирський зрадник за 2 роки, хаос, некерованість і здача України. Це для того зеленоморде лайно звільнило Залужного?
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26.02.2026 20:02 Відповісти
Оце "дивина". Як тільки 71-у єгерську перетворили на аеромобільну, перетворення 68-ї було питанням найближчого часту.
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26.02.2026 17:42 Відповісти
Це не "гра в очко " - тут проферанс...!!!
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26.02.2026 17:49 Відповісти
Були в ппо вже штурмовики, були в ремроті, вже штурмовики, були діловодами вже штурмовики...цікаво що вони штурмують? Кілзону з сотнями ворожих дронів? Це ж вірна смерть..
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26.02.2026 17:51 Відповісти
ну тепер уж точно, всі хто недооцінював роль гадання на ляльках вуду під час потужного воєнного реформництва, будуть осоромлені... єгерів у десантуру, розрахунки ППО та технічний авіаційний склад у піхоту, хворих та інвалідів в армію, молодих биків з поліції під бронь... Країну мрій зеленського замовляли? Клоуна обирали? Тепер їжте не обляпайтесь
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26.02.2026 17:52 Відповісти
влада ж тримається виключно на поліцаях та іншх вертухаях, це і є їх основний фронт.
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26.02.2026 18:02 Відповісти
Прийшов час ржати. Для любителів.
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26.02.2026 20:41 Відповісти
Надо затеять перестановку, навести хаос, чтобы ослабить оборону Покровска и облегчить задачу кацапне.
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26.02.2026 17:53 Відповісти
От того,что 68 передадут в ДШВ хуже не станет,может перестанут съ...ться постоянно и фланги оголять.И оборона Покровска,от этого точно не пострадает
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27.02.2026 10:34 Відповісти
Ничего не путаешь?
https://ru.wikipedia.org/wiki/68-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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27.02.2026 18:06 Відповісти
Це зрада. Блазня на ліхтар.
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26.02.2026 18:18 Відповісти
штурмів не вистачає
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26.02.2026 18:19 Відповісти
Командирів бригад вже по 6 колу поміняв з номальних на мясників, може вже цього кабінетного Наполіона вже як 2 роки пора поміняти, ато воно в солдатики буде грацця до останнього українця.
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26.02.2026 18:46 Відповісти
От нахріна зеленский розформував Іноземний легіон - там у більшості служили англомовні добровольці та перевів у інші бригаді та корпуси. Дебіли.
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26.02.2026 19:22 Відповісти
"Разделяй и властвуй". Скорее всего были относительно независимы, не следовали беспрекословно тупым приказам сверху, достигали результата подходя с умом к решению вопроса, чем бросали тень на гениальное командование. Так же высказывали недовольство тупорылой тактикой верховного командования, чем представляли нелояльную группу вооружённых людей находящуюся не под полным контролем идиотов сверху( опасались их, скорее всего).
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26.02.2026 20:34 Відповісти
а бійці так зможуть уйти , вони теж не десантники
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26.02.2026 21:29 Відповісти
Он вже цкуни деруться за "ресурс" може вже треба їм жирок зрізати?
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26.02.2026 22:02 Відповісти
Больше аэромобильных, видимо планируются десантные операции(бригады , бывшие егерскими, предназначались для действий в лесистой местности). На фронте они все механизированная пехота.
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26.02.2026 22:52 Відповісти
 
 