68-я егерская бригада внезапно переходит в корпус ДШВ: ее возглавит Семен Сиколов, - СМИ

68-ю отдельную егерскую бригаду имени Алексея Довбуша, оборонявшую Покровск, внезапно переводят в Десантно-штурмовые войска и меняют там командира. Подполковника Сергея Третьяка на этой должности заменит начальник штаба 25-й воздушно-десантной бригады Семен Сиколов.

Как передает Цензор.НЕТсо ссылкой на УП, об этом сообщили собеседники издания в 68-й бригаде - среди руководства и рядового состава.

Что известно?

Ранее 68-я ОЕБр подчинялась 9-му армейскому корпусу Сухопутных войск ВСУ. Соответственно, сейчас бригада станет аэромобильной.

"В один момент нам сообщили, что будет директива, и мы станем аэромобильной бригадой. Причину не объясняли. Либо мы хорошо себя показали на Покровском направлении, и нам таким образом хотят дать развиваться, но уже в составе ДШВ, либо наоборот – нас проиграли в карты", – отметил собеседник "УП".

Каковы причины?

Отмечается, что 68-ю бригаду ждет переформатирование, пополнение и, вероятно, еще кадровые изменения.

Издание добавляет, что бывший командир 68-й бригады Сергей Третьяк, который до этого служил только в подразделениях Сухопутных войск, самостоятельно ушел с должности после новостей о переходе бригады в ДШВ. Мол, "он - не десантник".

Третяк пробыл комбригом 68-й почти два года, которые, в частности, охватывают тяжелые бои под Покровском и в самом Покровске.

Семен Сиколов был начальником штаба 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады. До этого - командиром 3-го парашютно-десантного батальона в 25-й ОПДБр.

