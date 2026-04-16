ОК "Схід" возглавил генерал Николюк, – источники

Оперативное командование "Схід" возглавил генерал-майор Виктор Николюк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТСН со ссылкой на источники в Силах обороны.

Кто возглавил командование

По данным собеседников агентства, Николюк ранее командовал 20-м армейским корпусом.

Он имеет значительный опыт службы на ключевых должностях в Вооруженных силах Украины, в частности отвечал за подготовку Сухопутных войск.

Также в 2021 году его назначали командующим оперативным командованием "Север".

Звание Героя Украиныон получил 10 марта 2022 года.

Кадровые изменения

До этого оперативное командование "Восток" возглавлял бригадный генерал Дмитрий Братишко.

По информации источников, для него сейчас готовят новое назначение.

Виктор Николюк долгое время возглавлял 169-й учебный центр "Десна" имени князя Ярослава Мудрого.

Ранее он также был командиром 92-й отдельной механизированной бригады имени Ивана Сирко.

