ОК "Схід" очолив генерал Ніколюк, - ЗМІ

Оперативне командування "Схід" очолив генерал-майор Віктор Ніколюк.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує ТСН з посиланням на джерела у Силах оборони.

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Хто очолив командування

За даними співрозмовників агентства, Ніколюк раніше командував 20-м армійським корпусом.

Він має значний досвід служби на ключових посадах у Збройних силах України, зокрема відповідав за підготовку Сухопутних військ.

Також у 2021 році його призначали командувачем оперативного командування "Північ".

Звання Героя України він отримав 10 березня 2022 року.

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Кадрові зміни

До цього оперативне командування "Схід" очолював бригадний генерал Дмитро Братішко.

За інформацією джерел, для нього наразі готують нове призначення.

Віктор Ніколюк тривалий час очолював 169-й навчальний центр "Десна" імені князя Ярослава Мудрого.

Раніше він також був командиром 92-ї окремої механізованої бригади імені Івана Сірка.

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