На фронте за сутки произошло 183 боевых столкновения: самые ожесточенные бои на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток на фронте зафиксировано 183 боевых столкновения.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте, сообщает Цензор.НЕТ.

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Удары РФ по Украине

В течение дня агрессор нанес 46 авиационных ударов, применив 134 управляемые авиабомбы. Кроме того, для огневого поражения наших позиций и прилегающих населенных пунктов захватчики задействовали 6064 дрона-камикадзе и осуществили 2445 обстрелов из различных видов вооружения.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях в течение дня произошло четыре боевых столкновения, два из которых продолжаются до сих пор. Враг 56 раз обстрелял позиции наших войск и приграничные населенные пункты.

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Ситуация в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты четыре раза штурмовали оборонительные рубежи наших подразделений вблизи Старицы, Лимана и Волчанска.

На Купянском направлении захватчики дважды шли в атаку, пытаясь потеснить наши подразделения вблизи Песчаного и Купянска.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины успешно отразили восемь попыток врага продвинуться вблизи населенных пунктов Новоселовка, Дружелюбовка, Озерное, Ставки и Дробишево. Еще одно боевое столкновение остается активным.

На Славянском направлении Силы обороны полностью нивелировали семь попыток захватчиков прорваться вперед в районах Рай-Александровки, Ризниковки, Кривой Луки и Закотного.

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На Краматорском направлении наши защитники остановили одну наступательную операцию оккупационных войск в районе населенного пункта Часов Яр.

Силы обороны на Константиновском направлении успешно отразили тринадцать вражеских штурмов в районах Константиновки, Иванополья, Плещеевки, Русина Яра и Ильиновки.

На Покровском направлении враг провел 26 атак. Оккупанты пытались прорвать нашу оборону в районах Торецкого, Софиевки, Дорожного, Вольного, Нового Донбасса, Заповедного, Новоалександровки, Родинского, Шевченко, Гришино, Сергеевки, Котлино, Новопавловки и Удачного. До сих пор здесь продолжаются два боевых столкновения.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении ликвидировано 42 оккупанта, еще шестнадцать человек ранены. Наши воины уничтожили один пункт управления беспилотными летательными аппаратами, две артиллерийские системы, две единицы автомобильной и четыре единицы специальной техники врага. Также повреждены шесть автомобилей, пять орудий, реактивная система залпового огня и пункт управления беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, уничтожено или подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 237 вражеских беспилотников различных типов.

На Александровском направлении оккупанты семь раз пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Толстое, Терново, Сичневое, Новоселовка, Вороное и Вербовое. До сих пор там продолжается одно боевое столкновение.

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Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 22 атаки оккупантов вблизи Доброполья, Воздвижевки, Зализничного, Еленоконстантиновки, Староукраинки, Гуляйпольского и Чаривного, еще три боя продолжаются.

На Ореховском направлении вражеские отряды дважды пытались вклиниться в нашу оборону вблизи Щербаков.

На Приднепровском направлении в течение дня произошло два боевых столкновения в районах Антоновского моста и острова Белогрудый.

На других участках фронта ситуация остается под контролем, существенных изменений в оперативной обстановке не произошло.