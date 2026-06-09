На фронте с начала суток 213 боевых столкновений: наиболее ожесточенные бои на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

С начала суток понедельника, 8 июня, на фронте произошло 213 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Противник нанес два ракетных удара, применив три ракеты, осуществил 55 авиационных ударов, сбросив 176 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 6460 дронов-камикадзе и осуществил 2305 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

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Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло одно боевое столкновение. Противник осуществил 43 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Лиман, Старица и в сторону Терновой, Волоховки.

позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Лиман, Старица и в сторону Терновой, Волоховки. На Купянском направлении сегодня враг трижды атаковал позиции Сил обороны в сторону населенных пунктов Купянск, Купянск-Узловой, Кившаровка.

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Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили 12 попыток захватчиков продвинуться в районе Новоселовки и в сторону Дробышево, Дибровы, Лимана, Озерного. Два боевых столкновения продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны отразили 12 попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка и в районах Ризниковки, Закитного, Липовки. Три боевых столкновения продолжаются.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

Силы обороны отразили девять вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи населенных пунктов Иванополье, Плещеевка, Ильиновка, Константиновка, Русин Яр.

На Покровском направлении враг совершил 38 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Гришино, Котлино, Удачное и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Белицкое, Шевченко, Сергеевка, Мирное, Новопавловка, Новоподогородное, Дорожное.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 48 оккупантов и 24 – ранены; уничтожена одна артиллерийская система, две единицы автомобильной и семь единиц специальной техники врага, склад ГСМ. Повреждены три единицы автомобильной и четыре единицы специальной техники, одна артиллерийская система, 111 укрытий личного состава и пункт управления БПЛА противника. Уничтожено или подавлено 286 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении наши защитники отразили три вражеские атаки в районах Сичневого, Вороного и в сторону Вербового.

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Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 32 атаки оккупантов в районах населенных пунктов Доброполье, Еленокстантиновка, Зализничное и в сторону Воздвижковки, Косовцево, Цветково, Верхней Терсы, Гуляйпольского, Чаривного. В настоящее время продолжаются три боестолкновения.

в районах населенных пунктов Доброполье, Еленокстантиновка, Зализничное и в сторону Воздвижковки, Косовцево, Цветково, Верхней Терсы, Гуляйпольского, Чаривного. В настоящее время продолжаются три боестолкновения. На Ореховском направлении враг дважды штурмовал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Щербаки и Плавни.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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