С начала суток на фронте - 71 боестолкновение, больше всего - на Гуляйпольском направлении, - Генштаб
С начала суток воскресенья, 7 июня, на фронте вражеские войска 71 раз атаковали позиции Сил обороны Украины.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Рожковичи, Сопич, Рогизное, Бачевск, Коренок, Тополя, Горки, Бунячино, Рыжевка, Будки, Искрисковщина, Нескучное; в Черниговской области - Хриновка, Клюсы, Галагановка, Тимоновичи, Михальчина Слобода.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боестолкновение, противник нанес один авиационный удар с применением 1 КАБа, осуществил 50 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых - с применением реактивных систем залпового огня.
Бои на Харьковщине
- На Южно-Слобожанском направлении захватчики один раз пытались прорвать оборону в направлении Охримовки.
- На Купянском направлении сегодня враг один раз атаковал позиции Сил обороны в сторону населенного пункта Глушковка.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отразили 13 попыток захватчиков продвинуться в районах Новоселовки, Дробышево, Ставков, Дибровы и в направлении Шейковки, Лимана. Одно боестолкновение продолжается.
На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили три попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка. Одно боестолкновение продолжается.
На Краматорском направлении враг один раз безуспешно пытался прорвать оборону наших защитников в направлении Тихоновки.
На Константиновском направлении наши защитники отразили 10 атак вблизи населенных пунктов Иванополье, Ильиновка, Русин Яр и в направлении Константиновки, Кучерова Яра, Вольного. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 16 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Гришино, Котлино, Удачное и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Новоалександровка, Шевченко, Белицкое, Сергеевка. Одно боестолкновение продолжается.
На Александровском направлении враг дважды пытался продвинуться в районе Тернового и в сторону Доброполья. Одно боестолкновение продолжается.
Обстановка на юге
- На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 20 вражеских атак в районах населенных пунктов Рыбное, Варваровка, Зализнычное и в сторону Новоселовки, Доброполья, Воздвижевки, Цветково, Староукраинки, Гуляйпольского, Чаривного. Два боестолкновения продолжаются.
- На Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.
- На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попытки врага продвигаться не зафиксированы.
"Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", - добавили в Генштабе.
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