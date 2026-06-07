С начала суток на фронте - 71 боестолкновение, больше всего - на Гуляйпольском направлении, - Генштаб

С начала суток воскресенья, 7 июня, на фронте вражеские войска 71 раз атаковали позиции Сил обороны Украины.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Рожковичи, Сопич, Рогизное, Бачевск, Коренок, Тополя, Горки, Бунячино, Рыжевка, Будки, Искрисковщина, Нескучное; в Черниговской области - Хриновка, Клюсы, Галагановка, Тимоновичи, Михальчина Слобода.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боестолкновение, противник нанес один авиационный удар с применением 1 КАБа, осуществил 50 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых - с применением реактивных систем залпового огня.

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Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении захватчики один раз пытались прорвать оборону в направлении Охримовки.

На Купянском направлении сегодня враг один раз атаковал позиции Сил обороны в сторону населенного пункта Глушковка.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили 13 попыток захватчиков продвинуться в районах Новоселовки, Дробышево, Ставков, Дибровы и в направлении Шейковки, Лимана. Одно боестолкновение продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили три попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка. Одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении враг один раз безуспешно пытался прорвать оборону наших защитников в направлении Тихоновки.

На Константиновском направлении наши защитники отразили 10 атак вблизи населенных пунктов Иванополье, Ильиновка, Русин Яр и в направлении Константиновки, Кучерова Яра, Вольного. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 16 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Гришино, Котлино, Удачное и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Новоалександровка, Шевченко, Белицкое, Сергеевка. Одно боестолкновение продолжается.

На Александровском направлении враг дважды пытался продвинуться в районе Тернового и в сторону Доброполья. Одно боестолкновение продолжается.

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Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 20 вражеских атак в районах населенных пунктов Рыбное, Варваровка, Зализнычное и в сторону Новоселовки, Доброполья, Воздвижевки, Цветково, Староукраинки, Гуляйпольского, Чаривного. Два боестолкновения продолжаются.

в районах населенных пунктов Рыбное, Варваровка, Зализнычное и в сторону Новоселовки, Доброполья, Воздвижевки, Цветково, Староукраинки, Гуляйпольского, Чаривного. Два боестолкновения продолжаются. На Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попытки врага продвигаться не зафиксированы.

"Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", - добавили в Генштабе.

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