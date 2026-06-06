Оккупационные войска совершили 64 штурма позиций ВСУ, - Генштаб

С начала суток отмечается высокая интенсивность боевых действий: оккупационные войска совершили 64 штурма позиций украинских подразделений. В то же время российская артиллерия продолжает интенсивные обстрелы украинской приграничной территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Обстрелы Украины

В течение дня в Сумской области под огонь противника попали Рогизно, Рыжевка, Коренок, Бунякино, Бачевск, Сохны, Нескучное, Волковка, Сопич и Прогресс. Также зафиксирован авиационный удар по населенному пункту Ворожба Сумской области.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боевых столкновения. На этих же участках противник тридцать раз обстрелял оборонительные рубежи и прилегающие населенные пункты.

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Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении захватчики совершили одну попытку прорыва обороны в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском участке фронта подразделения оккупационных войск дважды атаковали с целью вытеснения украинских сил вблизи Песчаного и Купянска. Одно боевое столкновение в настоящее время продолжается.

Бои на востоке

Наступательную активность агрессор проявил и на Лиманском направлении, где зафиксировано четыре штурмовые попытки вблизи населенных пунктов Новоселовка, Ставки и Дробишево. Одно боевое столкновение здесь продолжается.

На Славянском направлении украинские подразделения нейтрализовали одну попытку противника продвинуться вперед в районе населенного пункта Кривая Лука.

На Краматорском направлении зафиксировано одно наступательное действие врага вблизи населенного пункта Часов Яр, которое завершилось безрезультатно.

На Константиновском направлении украинские войска успешно сдержали двенадцать атак противника, который пытался преодолеть оборонительные линии в районах Константиновки, Иванополья, Русина Яра и Ильиновки.

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На Покровском направлении зафиксировано 21 штурмовую операцию с целью вытеснения украинских подразделений с занимаемых позиций возле Торецкого, Вольного, Нового Донбасса, Заповедного, Новоалександровки, Родинского, Шевченко, Гришино, Сергеевки, Котлино, Новопавловки и Удачного. Пять боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Александровском направлении Силы обороны отразили пять вражеских штурмов в районах населенных пунктов Толстое, Сичневое, Новоселовка, Вороное и Вербовое. Одно боевое столкновение продолжается в эти минуты.

Бои на юге

На Гуляйпольском направлении украинские подразделения сдержали восемь атак противника вблизи Доброполья, Воздвижевки, Зализничного, Еленоконстантиновки, Староукраинки, Гуляйпольского и Чаривного. Еще шесть боев продолжаются.

На Ореховском направлении наступательных действий со стороны российских оккупационных войск в течение дня не зафиксировано.

На Приднепровском направлении в течение дня произошло два боевых столкновения в районах Антоновского моста и острова Белогрудый.

На остальных участках фронта существенных изменений в оперативно-тактической обстановке не произошло, попыток продвижения со стороны противника не выявлено.

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Украинские военные продолжают последовательно снижать боевой потенциал сил захватчиков как непосредственно на линии соприкосновения, так и в их тылу.