Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 372 270 (+1 380 за сутки), 11 983 танка, 43 397 артиллерийских систем, 24 696 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 372 270 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 6.06.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 372 270 (+1380) человек
- танков – 11 983 (+3) шт.
- боевых бронированных машин – 24 696 (+12) шт.
- артиллерийских систем – 43 397 (+82) шт.
- РСЗО – 1 837 (+5) ед.
- средства ПВО – 1 405 (+1) ед.
- самолетов – 436 (+0) шт.
- вертолетов – 353 (+0) шт.
- наземных робототехнических комплексов – 1 585 (+9) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 331 818 (+2046) шт.
- крылатые ракеты – 4 733 (+0) шт.
- корабли/катера – 33 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильной техники и автоцистерн – 103 658 (+358) шт.
- специальная техника– 4 253 (+3) ед.
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