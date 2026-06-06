РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8939 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
2 284 14

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 372 270 (+1 380 за сутки), 11 983 танка, 43 397 артиллерийских систем, 24 696 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 372 270 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 6.06.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 372 270 (+1380) человек 
  • танков – 11 983 (+3) шт.
  • боевых бронированных машин – 24 696 (+12) шт.
  • артиллерийских систем – 43 397 (+82) шт.
  • РСЗО – 1 837 (+5) ед.
  • средства ПВО – 1 405 (+1) ед.
  • самолетов – 436 (+0) шт.
  • вертолетов – 353 (+0) шт.
  • наземных робототехнических комплексов – 1 585 (+9) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 331 818 (+2046) шт.
  • крылатые ракеты – 4 733 (+0) шт.
  • корабли/катера – 33 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 103 658 (+358) шт.
  • специальная техника– 4 253 (+3) ед.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны нанесли удар по точке запуска БПЛА россиян в Покровске, - 7 корпус ДШВ. ВИДЕО

Потери противника 5 июня

Автор: 

армия РФ (22987) Генштаб ВС (8139) ликвидация (4393) уничтожение (9977)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
+1 380 "братьєв" за добу
показать весь комментарий
06.06.2026 07:21 Ответить
+12
показать весь комментарий
06.06.2026 07:53 Ответить
+9
Надіюся, рокада, з Ростова-на-Дону, до Джанкоя, надійно "осідлана"? Пора "кримнашистів" садить на "голодний пайок"... Щоб знали ціну зради...
показать весь комментарий
06.06.2026 07:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
+1 380 "братьєв" за добу
показать весь комментарий
06.06.2026 07:21 Ответить
працюємо далі
показать весь комментарий
06.06.2026 07:22 Ответить
Ю👍 Маловато.👍
показать весь комментарий
06.06.2026 07:38 Ответить
Надіюся, рокада, з Ростова-на-Дону, до Джанкоя, надійно "осідлана"? Пора "кримнашистів" садить на "голодний пайок"... Щоб знали ціну зради...
показать весь комментарий
06.06.2026 07:39 Ответить
Поки там три пачки макарон в одні руки ще дають. Борошно закінчується. Є куди рухатися.
показать весь комментарий
06.06.2026 08:08 Ответить
Во временно оккупированном Мариуполе в ночь на субботу и на рассвете 6 июня зафиксировали атаку на территорию морского порта, после чего район окутал густой дым.
показать весь комментарий
06.06.2026 09:11 Ответить
"В курсі"... На іншій гілці вже відмітив, що на відео чутно "вторинну детонацію" - від пожежі вибухають снаряди...
показать весь комментарий
06.06.2026 09:17 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
06.06.2026 07:51 Ответить
показать весь комментарий
06.06.2026 07:53 Ответить
А Кабзон йому:
- Ви калмик? Я ат радасті - ****** !
показать весь комментарий
06.06.2026 08:36 Ответить
Ще 1380. "Утамльониє Гойдай".
показать весь комментарий
06.06.2026 09:00 Ответить
1380 орков + 12 ббм + 5 рсзо... орки снова пошли в мясные штурмы?
показать весь комментарий
06.06.2026 09:14 Ответить
П'ять діб червня, логістика перевалила за дві тисячі, тобто потенційно за місяць може бути дванадцять тисяч і де кацапи будуть її брать. Ще трохи про логістику - 31 240 од. з початку року, за 25-тий рік 39 743 (десь під кінець червня (пів року) втрати зрівняються), за 24-тий 21 345. Щось підсказує що скоро почнуться жести доброї волі.
показать весь комментарий
06.06.2026 09:34 Ответить
 
 