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Силы обороны нанесли удар по точке запуска БПЛА россиян в Покровске, - 7-й корпус ДШВ. ВИДЕО

Силы обороны нанесли точный авиаудар по центру Покровска в Донецкой области, поразив вражескую точку запуска ударных беспилотников "Молния" и ведения воздушной разведки.

Об этом сообщила пресс-служба 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, обнародовав кадры боевой работы, информирует Цензор.НЕТ.

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Поражение точки запуска дронов оккупантов 

Военные отмечают, что оккупанты пытаются накапливать силы в городе для поддержки наступления в зоне ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ.

В частности, по имеющейся информации, на объекте противник обустроил точку взлета и запуска ударных БПЛА типа "Молния", а также использовал ее для ведения воздушной разведки.

Украинские защитники оперативно выявляют такие объекты и уничтожают их.

"Успешное поражение в центре Покровска существенно затруднило работу вражеских беспилотных подразделений, ограничив их возможности по разведке и нанесению ударов", - говорится в сообщении.

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Автор: 

беспилотник (5285) Донецкая область (12404) ДШВ Десантно-штурмовые войска (469) Покровск (1310) Покровский район (1760)
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***** заявив що вони захопили 2440 тисяч квадратних кілометрів. Ще є питання до його сприйняття реальності.

https://youtu.be/yqxkqXg0ZxY?feature=shared
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05.06.2026 22:54 Ответить
 
 