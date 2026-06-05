Силы обороны нанесли удар по точке запуска БПЛА россиян в Покровске, - 7-й корпус ДШВ. ВИДЕО

Силы обороны нанесли точный авиаудар по центру Покровска в Донецкой области, поразив вражескую точку запуска ударных беспилотников "Молния" и ведения воздушной разведки.

Об этом сообщила пресс-служба 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, обнародовав кадры боевой работы, информирует Цензор.НЕТ.

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Поражение точки запуска дронов оккупантов

Военные отмечают, что оккупанты пытаются накапливать силы в городе для поддержки наступления в зоне ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ.

В частности, по имеющейся информации, на объекте противник обустроил точку взлета и запуска ударных БПЛА типа "Молния", а также использовал ее для ведения воздушной разведки.

Украинские защитники оперативно выявляют такие объекты и уничтожают их.

"Успешное поражение в центре Покровска существенно затруднило работу вражеских беспилотных подразделений, ограничив их возможности по разведке и нанесению ударов", - говорится в сообщении.

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