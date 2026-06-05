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Сили оборони завдали удару по точці запуску БпЛА росіян у Покровську, - 7 корпус ДШВ. ВIДЕО

Сили оборони завдали точного авіаудару по центру Покровська на Донеччині, уразивши ворожу точку запуску ворожих ударних безпілотників "Молнія" та ведення повітряної розвідки.

Про це повідомила пресслужба 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України, оприлюднивши кадри бойової роботи, інформує Цензор.НЕТ.

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Ураження точки запуску дронів окупантів 

Військові зазначають, що окупанти намагаються накопичувати сили в місті для підтримки наступу у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ.

Зокрема, за наявною інформацією, на об’єкті противник облаштував точку злету та запуску ударних БпЛА типу "Молнія", а також використовував її для ведення повітряної розвідки.

Українські захисники оперативно виявляють такі об’єкти та знищують їх.

"Успішне ураження в центрі Покровська суттєво ускладнило роботу ворожих безпілотних підрозділів, обмеживши їхні можливості з розвідки та нанесення ударів", - сказано в повідомленні.

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Автор: 

безпілотник БпЛА (5929) Донецька область (11279) ДШВ Десантно-штурмові війська (476) Покровськ (1345) Покровський район (1776)
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***** заявив що вони захопили 2440 тисяч квадратних кілометрів. Ще є питання до його сприйняття реальності.

https://youtu.be/yqxkqXg0ZxY?feature=shared
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05.06.2026 22:54 Відповісти
 
 