Сили оборони завдали удару по точці запуску БпЛА росіян у Покровську, - 7 корпус ДШВ. ВIДЕО
Сили оборони завдали точного авіаудару по центру Покровська на Донеччині, уразивши ворожу точку запуску ворожих ударних безпілотників "Молнія" та ведення повітряної розвідки.
Про це повідомила пресслужба 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України, оприлюднивши кадри бойової роботи, інформує Цензор.НЕТ.
Ураження точки запуску дронів окупантів
Військові зазначають, що окупанти намагаються накопичувати сили в місті для підтримки наступу у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ.
Зокрема, за наявною інформацією, на об’єкті противник облаштував точку злету та запуску ударних БпЛА типу "Молнія", а також використовував її для ведення повітряної розвідки.
Українські захисники оперативно виявляють такі об’єкти та знищують їх.
"Успішне ураження в центрі Покровська суттєво ускладнило роботу ворожих безпілотних підрозділів, обмеживши їхні можливості з розвідки та нанесення ударів", - сказано в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://youtu.be/yqxkqXg0ZxY?feature=shared