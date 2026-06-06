Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 372 270 (+1 380 за добу), 11 983 танків, 43 397 артсистем, 24 696 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 372 270 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 6.06.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 372 270 (+1380) осіб
- танків – 11 983 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 24 696 (+12) од.
- артилерійських систем – 43 397 (+82) од.
- РСЗВ – 1 837 (+5) од.
- засоби ППО – 1 405 (+1) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 585 (+9) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 331 818 (+2046) од.
- крилаті ракети – 4 733 (+0) од.
- кораблі/катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 103 658 (+358) од.
- спеціальна техніка – 4 253 (+3) од.
Топ коментарі
+15 Yriii Yriii #538882
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+15 Vitaliy Mauler #573781
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+10 Яр Холодний
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