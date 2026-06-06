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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 372 270 (+1 380 за добу), 11 983 танків, 43 397 артсистем, 24 696 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 372 270 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 6.06.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 372 270 (+1380) осіб 
  • танків – 11 983 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 24 696 (+12) од.
  • артилерійських систем – 43 397 (+82) од.
  • РСЗВ – 1 837 (+5) од.
  • засоби ППО  – 1 405 (+1) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 585 (+9) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 331 818 (+2046) од.
  • крилаті ракети – 4 733 (+0) од.
  • кораблі/катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни  – 2 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 103 658 (+358) од.
  • спеціальна техніка – 4 253 (+3) од.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони завдали удару по точці запуску БпЛА росіян у Покровську, - 7 корпус ДШВ. ВIДЕО

Втрати ворога 5 червня

Автор: 

армія рф (21203) Генштаб ЗС (8451) ліквідація (4782) знищення (10293)
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Топ коментарі
+15
+1 380 "братьєв" за добу
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06.06.2026 07:21 Відповісти
+15
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06.06.2026 07:53 Відповісти
+10
Надіюся, рокада, з Ростова-на-Дону, до Джанкоя, надійно "осідлана"? Пора "кримнашистів" садить на "голодний пайок"... Щоб знали ціну зради...
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06.06.2026 07:39 Відповісти
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+1 380 "братьєв" за добу
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06.06.2026 07:21 Відповісти
працюємо далі
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06.06.2026 07:22 Відповісти
Ю👍 Маловато.👍
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06.06.2026 07:38 Відповісти
Надіюся, рокада, з Ростова-на-Дону, до Джанкоя, надійно "осідлана"? Пора "кримнашистів" садить на "голодний пайок"... Щоб знали ціну зради...
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06.06.2026 07:39 Відповісти
Поки там три пачки макарон в одні руки ще дають. Борошно закінчується. Є куди рухатися.
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06.06.2026 08:08 Відповісти
Во временно оккупированном Мариуполе в ночь на субботу и на рассвете 6 июня зафиксировали атаку на территорию морского порта, после чего район окутал густой дым.
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06.06.2026 09:11 Відповісти
"В курсі"... На іншій гілці вже відмітив, що на відео чутно "вторинну детонацію" - від пожежі вибухають снаряди...
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06.06.2026 09:17 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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06.06.2026 07:51 Відповісти
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06.06.2026 07:53 Відповісти
А Кабзон йому:
- Ви калмик? Я ат радасті - ****** !
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06.06.2026 08:36 Відповісти
Ще 1380. "Утамльониє Гойдай".
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06.06.2026 09:00 Відповісти
1380 орков + 12 ббм + 5 рсзо... орки снова пошли в мясные штурмы?
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06.06.2026 09:14 Відповісти
П'ять діб червня, логістика перевалила за дві тисячі, тобто потенційно за місяць може бути дванадцять тисяч і де кацапи будуть її брать. Ще трохи про логістику - 31 240 од. з початку року, за 25-тий рік 39 743 (десь під кінець червня (пів року) втрати зрівняються), за 24-тий 21 345. Щось підсказує що скоро почнуться жести доброї волі.
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06.06.2026 09:34 Відповісти
отрицательное наступление на южном фронте и благотворительный вывод войск с крыма
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06.06.2026 10:11 Відповісти
Судячи з цифр, орки розпочали літній «наступ» по всьому фронту.
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06.06.2026 10:42 Відповісти
 
 