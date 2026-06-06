Окупаційні війська здійснили 64 штурми позицій ЗСУ від початку доби, - Генштаб

З початку цієї доби фіксується висока інтенсивність бойових дій: окупаційні війська здійснили 64 штурми позицій українських підрозділів. Водночас російська артилерія продовжує щільні обстріли українського прикордоння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Обстріли України

Упродовж дня на Сумщині під вогневе ураження противника потрапили Рогізне, Рижівка, Кореньок, Бунякине, Бачівськ, Сохни, Нескучне, Вовківка, Сопич та Прогрес. Також зафіксовано авіаційний удар по населеному пункту Ворожба Сумської області.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося два бойових зіткнення. На цих же ділянках противник тридцять разів обстріляв оборонні рубежі та прилеглі населені пункти.

Читайте: Уражено пункт базування "Кронштадт", арсенал і нафтову інфраструктуру в Ленінградській області, - Генштаб

Бої на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники здійснили одну спробу прориву оборони в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському відтинку фронту підрозділи окупаційних військ два рази атакували з метою витіснення українських сил поблизу Піщаного та Куп’янська. Одне бойове зіткнення наразі продовжується.

Бої на сході

Наступальну активність агресор виявив і на Лиманському напрямку, де зафіксовано чотири штурмові спроби поблизу населених пунктів Новоселівка, Ставки та Дробишеве. Одне бойове зіткнення тут триває.

На Слов’янському напрямку українські підрозділи нейтралізували одну спробу противника просунутися вперед у районі населеного пункту Крива Лука.

На Краматорському напрямку зафіксовано одну наступальну дію ворога поблизу населеного пункту Часів Яр, яка завершилася безрезультатно.

На Костянтинівському напрямку українські війська успішно стримали дванадцять атак противника, який намагався подолати оборонні лінії в районах Костянтинівки, Іванопілля, Русинового Яру та Іллінівки.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 372 270 (+1 380 за добу), 11 983 танків, 43 397 артсистем, 24 696 ББМ. ІНФОГРАФІКА

На Покровському напрямку зафіксовано 21 штурмову дію з метою витіснення українських підрозділів із займаних позицій біля Торецького, Вільного, Нового Донбасу, Заповідного, Новоолександрівки, Родинського, Шевченка, Гришиного, Сергіївки, Котлиного, Новопавлівки та Удачного. П'ять бойових зіткнень продовжуються досі.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили п'ять ворожих штурмів у районах населених пунктів Товсте, Січневе, Новоселівка, Вороне та Вербове. Одне бойове зіткнення триває в ці хвилини.

Бої на півдні

На Гуляйпільському напрямку українські підрозділи стримали вісім атак противника поблизу Добропілля, Воздвижівки, Залізничного, Оленокостянтинівки, Староукраїнки, Гуляйпільського та Чарівного. Ще шість боїв тривають.

На Оріхівському напрямку наступальних дій з боку російських окупаційних військ протягом дня не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку поточного дня відбулося два бойових зіткнення в районах Антонівського мосту та острова Білогрудий.

На решті ділянок фронту суттєвих змін в оперативно-тактичній обстановці не відбулося, спроб просування з боку противника не виявлено.

Також дивіться: Авіаудар Повітряних сил по місцю дислокації окупантів на Донеччині. ВIДЕО

Українські військові продовжують послідовно зменшувати бойовий потенціал сил загарбників як безпосередньо на лінії зіткнення, так і в їхньому тилу.