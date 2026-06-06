За сутки на фронте произошло 269 боевых столкновений, наибольшее давление со стороны РФ - на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб
За сутки зафиксировано 269 боевых столкновений. Наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском, Гуляйпольском, Лиманском и Константиновском направлениях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Обстрелы Украины
По уточненной информации, вчера противник нанес ракетный удар, применив одну ракету, и совершил 96 авиационных ударов, сбросив 295 управляемых авиабомб. Кроме того, он применил 10064 дрона-камикадзе и осуществил 3135 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 20 - из реактивных систем залпового огня.
Боевые действия
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения, агрессор нанес три авиационных удара с применением четырех КАБ, осуществил 72 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - с применением РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал позиции наших подразделений вблизи Старицы и в направлении Избицкого, Охримовки, Колодезного.
На Купянском направлении наши защитники остановили четыре попытки врага продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Купянск и Подолы.
На Лиманском направлении враг 29 раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах Новоселовки, Заречного, Дробышево и в сторону Лимана, Озерного.
На Славянском направлении противник штурмовал девять раз, вблизи Закитного и в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка.
На Краматорском направлении враг предпринял четыре тщетные попытки вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе населенных пунктов Никифоровка, Миньковка, Часов Яр и в направлении Малиновки.
На Константиновском направлении оккупанты совершили 22 атаки вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещиевка, Иванополье, Бересток, Русин Яр, Торецкое и в сторону населенных пунктов Ильиновка, Кучеров Яр, Вольное, Новое Шахово.
На Покровском направлении наши защитники остановили 31 штурмовую операцию агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Котлино, Гришино, Удачное, Новониколаевка, Муравка и в сторону населенных пунктов Дорожное, Новоалександровка, Новоподогородное.
На Александровском направлении противник атаковал 11 раз, в районах Сичневого, Зеленого Гая, Александрограда, Тернового и в сторону Вороного.
На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 40 атак в районе Прилук, Злагоды, Рыбного, Святопетровки, Зализнычного и в сторону Доброполья, Воздвижевки, Горкого, Гуляйпольского, Цветкового, Верхней Терсы, Староукраинки, Чаривного.
На Ореховском направлении враг один раз штурмовал позиции наших защитников в районе населенного пункта Степовое.
На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну наступательную операцию в сторону Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Удары по врагу
Украинские защитники продолжают системное уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения живой силы, четыре пункта управления БПЛА и пять артиллерийских средств противника.
Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1380 человек. Также уничтожено три танка, 12 боевых бронированных машин, 82 артиллерийские системы, пять реактивных систем залпового огня, одно средство ПВО, девять наземных робототехнических комплексов, 2046 беспилотных летательных аппаратов, 358 единиц автомобильной и три единицы специальной техники противника
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У Родинському продовжуються важкі бої за центральну та західну частини міста. Під час останніх штурмів російським підрозділам вдалося закріпитись у багатоповерховій забудові на заході населеного пункту, проте згодом ці позиції було знищено ударами української авіації.
Противник активно використовує безпілотники, ускладнюючи пересування та маневр українських підрозділів.
На даний час противник просунувся у північній частині міста та у центрі.
У Білицькому ЗСУ нейтралізували підрозділ супротивника, що проник туди. Подібна тактика застосовується не вперше і спрямована на розтягування українських сил, а також на зниження щільності роботи безпілотників на окремих ділянках.
На північ від Гришиного тривають штурмові дії в районах Новоолександрівки та Василівки.
У Костянтинівці тривають запеклі бої за мікрорайони Берестовий, Нульовий, Другий та Центральний, а також за промислову зону на схід від Цинкового мікрорайону.
Противнику вдалося просунутися в мікрорайонах Південний та Сонячний, а також у районі селища Іллінівка.
У Харківському прикордонні противник продовжує штурмові дії на підступах до Вовчанських Хуторів, у районах Покаляного та Зибіного, а також у прикордонних лісових масивах.
Сумська область:
У районі Рясного продовжуються активні бойові дії, у тому числі за лісовий масив на схід від селища. Незважаючи на заяви "МО РФ" про повне взяття Рясного ще 26 травня, бої за населений пункт продовжуються досі, що підтверджують нові відео супротивника. Також бої тривають у районі Новодмитрівки та за Великий Ліс.
На іншій ділянці російські підрозділи роблять спроби просунутися у напрямку Уланового з боку прикордонних населених пунктів Комарівка та Біла Береза.
ЗСУ продовжують займати позиції в Курській області поблизу Теткиного за річкою Сейм у селищі Отруба.
Через системну нестачу особового складу в ЗСУ і через те, що міністр Федоров, разом з Міноборони, так і не зміг забезпечити підрозділи дронами у потрібній кількості, то у нас там проблеми. Якщо найближчим часом ситуацію на цьому напрямку не виправлять, то ми втратимо селище Гранів, а за ним так само ******** Казачу Лопань. І якщо дехто в Мінобороні не розуміє наслідки, то пояснюю, що тоді відкриється дорога на Харків. Ворог там тисне і єдине, що стиримує його наступ, так це героїзм українських воїнів та досвід і знання Драпатого. Але без дронів і людей ситуацію не виправити. Чи хтось думає, що ворога можна зупинити заявами про реформу армії і гучними обіцянками?
Я добре розумію, що у разі втрати позицій цапами-відбувайлами призначать комбатів та комбригів. Але як їм виконати завдання, якщо Міша Федоров не забезпечує підрозділи дронами, які є сьогодні основним засобом ведення бою? Про автівки я взагалі мовчу. А може це хтось навмисно робить, щоб створити проблеми окремим військовим? Не хочу думати про таке, але якщо ситуацію не виправлять, то варто говорити про навмисні дії.
І ще одне, про ситуацію, яка складалася на цьому напрямку, знають і у Сирського і у Федорова. Тож сказати, згодом, що хтось про щось не доповідав - не вийде.