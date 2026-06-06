За сутки на фронте произошло 269 боевых столкновений, наибольшее давление со стороны РФ - на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

За сутки зафиксировано 269 боевых столкновений. Наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском, Гуляйпольском, Лиманском и Константиновском направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес ракетный удар, применив одну ракету, и совершил 96 авиационных ударов, сбросив 295 управляемых авиабомб. Кроме того, он применил 10064 дрона-камикадзе и осуществил 3135 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 20 - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения, агрессор нанес три авиационных удара с применением четырех КАБ, осуществил 72 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал позиции наших подразделений вблизи Старицы и в направлении Избицкого, Охримовки, Колодезного.

На Купянском направлении наши защитники остановили четыре попытки врага продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Купянск и Подолы.

На Лиманском направлении враг 29 раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах Новоселовки, Заречного, Дробышево и в сторону Лимана, Озерного.

На Славянском направлении противник штурмовал девять раз, вблизи Закитного и в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка.

На Краматорском направлении враг предпринял четыре тщетные попытки вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе населенных пунктов Никифоровка, Миньковка, Часов Яр и в направлении Малиновки.

На Константиновском направлении оккупанты совершили 22 атаки вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещиевка, Иванополье, Бересток, Русин Яр, Торецкое и в сторону населенных пунктов Ильиновка, Кучеров Яр, Вольное, Новое Шахово.

На Покровском направлении наши защитники остановили 31 штурмовую операцию агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Котлино, Гришино, Удачное, Новониколаевка, Муравка и в сторону населенных пунктов Дорожное, Новоалександровка, Новоподогородное.

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На Александровском направлении противник атаковал 11 раз, в районах Сичневого, Зеленого Гая, Александрограда, Тернового и в сторону Вороного.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 40 атак в районе Прилук, Злагоды, Рыбного, Святопетровки, Зализнычного и в сторону Доброполья, Воздвижевки, Горкого, Гуляйпольского, Цветкового, Верхней Терсы, Староукраинки, Чаривного.

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На Ореховском направлении враг один раз штурмовал позиции наших защитников в районе населенного пункта Степовое.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну наступательную операцию в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Украинские защитники продолжают системное уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения живой силы, четыре пункта управления БПЛА и пять артиллерийских средств противника.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1380 человек. Также уничтожено три танка, 12 боевых бронированных машин, 82 артиллерийские системы, пять реактивных систем залпового огня, одно средство ПВО, девять наземных робототехнических комплексов, 2046 беспилотных летательных аппаратов, 358 единиц автомобильной и три единицы специальной техники противника