На фронте с начала суток - 215 боевых столкновений: больше всего враг давит на Гуляйпольском направлении, - Генштаб
С начала суток 5 июня на фронте произошло 215 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник нанес ракетный удар, применив одну ракету, и совершил 64 авиаудара, сбросив 188 управляемых авиабомб. Кроме того, он задействовал для поражения 5833 дрона-камикадзе и совершил 2160 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боевых столкновения. Противник нанес один авиаудар, сбросив одну КАБ, осуществил 54 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.
Бои на Харьковщине
- На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи Старицы и в направлении Охримовки, Колодязного. Одно боестолкновение продолжается.
- На Купянском направлении сегодня враг несколько раз атаковал позиции Сил обороны в сторону населенного пункта Купянск.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отразили 20 попыток захватчиков продвинуться в районах Новоселовки, Заречного, Дробышево и в сторону Лимана, Озерного. Одно боестолкновение продолжается.
На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили семь попыток захватчиков продвигаться вперед вблизи Закитного и в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка. Еще два боестолкновения продолжаются.
На Краматорском направлении враг предпринял две попытки вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе населенных пунктов Никифоровка и Часов Яр.
Силы обороны отразили 11 вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Иванополье, Бересток, Русин Яр и в сторону населенных пунктов Ильиновка, Кучеров Яр. Два боестолкновения продолжаются.
На Покровском направлении враг совершил 23 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Котлино, Гришино, Удачное, Новониколаевка, Муравка и в сторону населенных пунктов Дорожное, Новоалександровка.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 46 оккупантов и 14 ранено; уничтожено пять единиц автомобильной и две единицы специальной техники врага, а также склад боеприпасов врага. Повреждены три артиллерийские системы, четыре единицы автомобильной техники, 28 укрытий личного состава и один пункт управления БПЛА противника. Уничтожено или подавлено 279 беспилотных летательных аппаратов различных типов.
На Александровском направлении наши защитники остановили 10 вражеских атак в районах Сичневого, Зеленого Гая, Александрограда, Тернового и в сторону Вороного. Еще одно боестолкновение продолжается.
Обстановка на юге
- На Гуляйпольском направлении произошло 28 атак оккупантов в районах Прилук, Злагоды, Зализнычного и в сторону Доброполья, Горкого, Гуляйпольского, Цветково, Староукраинки, Чаривного. Еще два боевые столкновения продолжаются.
- На Ореховском направлении враг один раз штурмовал позиции наших защитников в районе населенного пункта Степовое.
- На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили атаку в сторону Антоновского моста.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
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Зараз всі обговорюють лист Зеленського до Путіна, ДТП в Києві та пам'ятник Булгакову. І навіть не здогадуються про помітні проблеми оборони України на Харківщині.
Через системну нестачу особового складу в ЗСУ і через те, що міністр Федоров, разом з Міноборони, так і не зміг забезпечити підрозділи дронами у потрібній кількості, то у нас там проблеми. Якщо найближчим часом ситуацію на цьому напрямку не виправлять, то ми втратимо селище Гранів, а за ним так само ******** Казачу Лопань. І якщо дехто в Мінобороні не розуміє наслідки, то пояснюю, що тоді відкриється дорога на Харків. Ворог там тисне і єдине, що стиримує його наступ, так це героїзм українських воїнів та досвід і знання Драпатого. Але без дронів і людей ситуацію не виправити. Чи хтось думає, що ворога можна зупинити заявами про реформу армії і гучними обіцянками?
Я добре розумію, що у разі втрати позицій цапами-відбувайлами призначать комбатів та комбригів. Але як їм виконати завдання, якщо Міша Федоров не забезпечує підрозділи дронами, які є сьогодні основним засобом ведення бою? Про автівки я взагалі мовчу. А може це хтось навмисно робить, щоб створити проблеми окремим військовим? Не хочу думати про таке, але якщо ситуацію не виправлять, то варто говорити про навмисні дії.
І ще одне, про ситуацію, яка складалася на цьому напрямку, знають і у Сирського і у Федорова. Тож сказати, згодом, що хтось про щось не доповідав - не вийде.
W Jakucji znaleziono martwego Aleksieja Pietrowa, odznaczonego tytułem "Bohatera Federacji Rosyjskiej", znanego pod pseudonimem "Niedźwiedź".
Według doniesień rosyjskich kanałów na Telegramie mężczyzna miał zostać uduszony.
Pietrow był oskarżany o udział w torturowaniu ukraińskich żołnierzy oraz ludności cywilnej na terenach objętych działaniami wojennymi.