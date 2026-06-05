На фронте с начала суток - 215 боевых столкновений: больше всего враг давит на Гуляйпольском направлении, - Генштаб

С начала суток 5 июня на фронте произошло 215 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Противник нанес ракетный удар, применив одну ракету, и совершил 64 авиаудара, сбросив 188 управляемых авиабомб. Кроме того, он задействовал для поражения 5833 дрона-камикадзе и совершил 2160 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боевых столкновения. Противник нанес один авиаудар, сбросив одну КАБ, осуществил 54 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

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Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи Старицы и в направлении Охримовки, Колодязного. Одно боестолкновение продолжается.

позиции наших подразделений вблизи Старицы и в направлении Охримовки, Колодязного. Одно боестолкновение продолжается. На Купянском направлении сегодня враг несколько раз атаковал позиции Сил обороны в сторону населенного пункта Купянск.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили 20 попыток захватчиков продвинуться в районах Новоселовки, Заречного, Дробышево и в сторону Лимана, Озерного. Одно боестолкновение продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили семь попыток захватчиков продвигаться вперед вблизи Закитного и в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка. Еще два боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении враг предпринял две попытки вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе населенных пунктов Никифоровка и Часов Яр.

Силы обороны отразили 11 вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Иванополье, Бересток, Русин Яр и в сторону населенных пунктов Ильиновка, Кучеров Яр. Два боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении враг совершил 23 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Котлино, Гришино, Удачное, Новониколаевка, Муравка и в сторону населенных пунктов Дорожное, Новоалександровка.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 46 оккупантов и 14 ранено; уничтожено пять единиц автомобильной и две единицы специальной техники врага, а также склад боеприпасов врага. Повреждены три артиллерийские системы, четыре единицы автомобильной техники, 28 укрытий личного состава и один пункт управления БПЛА противника. Уничтожено или подавлено 279 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении наши защитники остановили 10 вражеских атак в районах Сичневого, Зеленого Гая, Александрограда, Тернового и в сторону Вороного. Еще одно боестолкновение продолжается.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 28 атак оккупантов в районах Прилук, Злагоды, Зализнычного и в сторону Доброполья, Горкого, Гуляйпольского, Цветково, Староукраинки, Чаривного. Еще два боевые столкновения продолжаются.

в районах Прилук, Злагоды, Зализнычного и в сторону Доброполья, Горкого, Гуляйпольского, Цветково, Староукраинки, Чаривного. Еще два боевые столкновения продолжаются. На Ореховском направлении враг один раз штурмовал позиции наших защитников в районе населенного пункта Степовое.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили атаку в сторону Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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