На фронті від початку доби – 215 боєзіткнень: найбільше ворог тисне на Гуляйпільському напрямку, - Генштаб
Від початку доби 5 червня на фронті відбулося 215 бойових зіткнень.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, повідомляє Цензор.НЕТ.
Ворожі обстріли
Противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету та здійснив 64 авіаційні удари, скинув 188 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5833 дрони-камікадзе та здійснив 2160 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
Обстановка на півночі
На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося два бойові зіткнення. Противник завдав одного авіаудару, скинувши один КАБ, здійснив 54 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.
Бої на Харківщині
- На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Стариці та у напрямку Охрімівки, Колодязного. Одне боєзіткнення триває.
- На Куп’янському напрямку сьогодні ворог да рази атакував позиції Сил оборони в бік населеного пункту Куп’янськ.
Бої на сході
На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 20 спроб загарбників просунутися у районах Новоселівки, Зарічного, Дробишевого та у бік Лимана, Озерного. Одне боєзіткнення триває.
На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили сім спроб загарбників йти вперед поблизу Закітного та у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка. Ще два боєзіткнення тривають.
На Краматорському напрямку ворог здійснив дві спроби витіснити наших захисників із займаних позицій в районі населених пунктів Никифорівка та Часів Яр.
Сили оборони відбили 11 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Бересток, Русин Яр та у бік населених пунктів Іллінівка, Кучерів Яр. Два боєзіткнення тривають.
На Покровському напрямку ворог здійснив 23 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Котлине, Гришине, Удачне, Новомиколаївка, Муравка та у бік населених пунктів Дорожнє, Новоолександрівка.
За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 46 окупантів та 14 - поранено; знищено п’ять одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога та склад боєприпасів ворога. Пошкоджено три артилерійські системи, чотири одиниці автомобільної техніки, 28 укриттів особового складу та один пункт управління БпЛА противника. Знищено або подавлено 279 безпілотних літальних апаратів різних типів.
На Олександрівському напрямку наші захисники зупинили 10 ворожих атак у районах Січневого, Зеленого Гаю, Олександрограда, Тернового та у бік Вороного. Ще одне боєзіткнення триває.
Обстановка на півдні
- На Гуляйпільському напрямку відбулося 28 атак окупантів у районах Прилук, Злагоди, Залізничного та у бік Добропілля, Гіркого, Гуляйпільського, Цвіткового, Староукраїнки, Чарівного. Ще два боєзіткнення тривають.
- На Оріхівському напрямку ворог один раз штурмував позиції наших захисників у районі населеного пункту Степове.
- На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили атаку у бік Антонівського мосту.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.
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Зараз всі обговорюють лист Зеленського до Путіна, ДТП в Києві та пам'ятник Булгакову. І навіть не здогадуються про помітні проблеми оборони України на Харківщині.
Через системну нестачу особового складу в ЗСУ і через те, що міністр Федоров, разом з Міноборони, так і не зміг забезпечити підрозділи дронами у потрібній кількості, то у нас там проблеми. Якщо найближчим часом ситуацію на цьому напрямку не виправлять, то ми втратимо селище Гранів, а за ним так само ******** Казачу Лопань. І якщо дехто в Мінобороні не розуміє наслідки, то пояснюю, що тоді відкриється дорога на Харків. Ворог там тисне і єдине, що стиримує його наступ, так це героїзм українських воїнів та досвід і знання Драпатого. Але без дронів і людей ситуацію не виправити. Чи хтось думає, що ворога можна зупинити заявами про реформу армії і гучними обіцянками?
Я добре розумію, що у разі втрати позицій цапами-відбувайлами призначать комбатів та комбригів. Але як їм виконати завдання, якщо Міша Федоров не забезпечує підрозділи дронами, які є сьогодні основним засобом ведення бою? Про автівки я взагалі мовчу. А може це хтось навмисно робить, щоб створити проблеми окремим військовим? Не хочу думати про таке, але якщо ситуацію не виправлять, то варто говорити про навмисні дії.
І ще одне, про ситуацію, яка складалася на цьому напрямку, знають і у Сирського і у Федорова. Тож сказати, згодом, що хтось про щось не доповідав - не вийде.
W Jakucji znaleziono martwego Aleksieja Pietrowa, odznaczonego tytułem "Bohatera Federacji Rosyjskiej", znanego pod pseudonimem "Niedźwiedź".
Według doniesień rosyjskich kanałów na Telegramie mężczyzna miał zostać uduszony.
Pietrow był oskarżany o udział w torturowaniu ukraińskich żołnierzy oraz ludności cywilnej na terenach objętych działaniami wojennymi.