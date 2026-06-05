Россия усилила штурмы на Покровском направлении, - бригада "Спартан"

Российские войска активизировали наступательные действия на Покровском направлении, пытаясь усилить давление на украинскую оборону и нарушить логистическое обеспечение Сил обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Мы-Украина" сообщил командир батальона оперативного назначения бригады "Спартан" Игорь Шафигулин.

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По его словам, Покровск имеет для российского командования как военное, так и политическое значение. В частности, город является важным логистическим узлом на Донбассе, а его захват мог бы открыть противнику путь к административной границе Днепропетровской области.

"Для врага важно прежде всего выйти на административную границу, а также выполнить политическую задачу, поставленную руководством РФ", - пояснил военный.

Оккупанты используют летние условия для штурмов

Шафигулин отметил, что с началом лета российские подразделения увеличили количество штурмовых действий. Для скрытого передвижения они активно используют густую растительность, лесополосы и насаждения.

Кроме того, на направлении возросло количество российских беспилотников, которые враг применяет для разведки и поддержки наступательных действий.

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Впрочем, по словам командира, украинские военные контролируют ситуацию и эффективно выявляют перемещения противника.

"Наши подразделения стоят крепко, а средства разведки, обнаружения и поражения работают эффективно. Поэтому никакая "зеленка" врагу не помогает", - подчеркнул Шафигулин.

Он добавил, что Силы обороны продолжают удерживать позиции и сдерживать попытки российских войск продвинуться вперед на Покровском направлении.

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