Россия усилила штурмы на Покровском направлении, - бригада "Спартан"
Российские войска активизировали наступательные действия на Покровском направлении, пытаясь усилить давление на украинскую оборону и нарушить логистическое обеспечение Сил обороны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Мы-Украина" сообщил командир батальона оперативного назначения бригады "Спартан" Игорь Шафигулин.
По его словам, Покровск имеет для российского командования как военное, так и политическое значение. В частности, город является важным логистическим узлом на Донбассе, а его захват мог бы открыть противнику путь к административной границе Днепропетровской области.
"Для врага важно прежде всего выйти на административную границу, а также выполнить политическую задачу, поставленную руководством РФ", - пояснил военный.
Оккупанты используют летние условия для штурмов
Шафигулин отметил, что с началом лета российские подразделения увеличили количество штурмовых действий. Для скрытого передвижения они активно используют густую растительность, лесополосы и насаждения.
Кроме того, на направлении возросло количество российских беспилотников, которые враг применяет для разведки и поддержки наступательных действий.
Впрочем, по словам командира, украинские военные контролируют ситуацию и эффективно выявляют перемещения противника.
"Наши подразделения стоят крепко, а средства разведки, обнаружения и поражения работают эффективно. Поэтому никакая "зеленка" врагу не помогает", - подчеркнул Шафигулин.
Он добавил, что Силы обороны продолжают удерживать позиции и сдерживать попытки российских войск продвинуться вперед на Покровском направлении.
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