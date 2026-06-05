Росія посилила штурми на Покровському напрямку, - бригада "Спартан"

Російські війська активізували наступальні дії на Покровському напрямку, намагаючись посилити тиск на українську оборону та порушити логістичне забезпечення Сил оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Ми-Україна" повідомив командир батальйону оперативного призначення бригади "Спартан" Ігор Шафігулін.

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За його словами, Покровськ має для російського командування як військове, так і політичне значення. Зокрема, місто є важливим логістичним вузлом на Донбасі, а його захоплення могло б відкрити противнику шлях до адміністративного кордону Дніпропетровської області.

"Для ворога важливо насамперед вийти на адмінкордон, а також виконати політичне завдання, поставлене керівництвом РФ", — пояснив військовий.

Окупанти використовують літні умови для штурмів

Шафігулін зазначив, що з початком літа російські підрозділи збільшили кількість штурмових дій. Для прихованого пересування вони активно використовують густу рослинність, лісосмуги та посадки.

Крім того, на напрямку зросла кількість російських безпілотників, які ворог застосовує для розвідки та підтримки наступальних дій.

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Втім, за словами командира, українські військові контролюють ситуацію та ефективно виявляють переміщення противника.

"Наші підрозділи стоять міцно, а засоби розвідки, виявлення та ураження працюють ефективно. Тому жодна "зеленка" ворогу не допомагає", — наголосив Шафігулін.

Він додав, що Сили оборони продовжують утримувати позиції та стримувати спроби російських військ просунутися вперед на Покровському напрямку.

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