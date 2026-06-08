На фронте с начала суток - 60 вражеских атак: больше всего боев - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток понедельника, 8 июня, агрессор 60 раз атаковал позиции Сил обороны на фронте.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Рыжевка, Коренок, Товстодубово, Бачевск, Бунякино, Прогресс, Малушино, Уланово, Волфино, Нескучное, Сопич, Яструбщина; в Черниговской области – Костобобров, Сенковка, Гремяч, Клюсы.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боестолкновение, противник осуществил 23 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых – с применением реактивной системы залпового огня.

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Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении захватчики пять раз пытались прорвать оборону в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Лиман, Старица и в сторону Волоховки.

в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Лиман, Старица и в сторону Волоховки. На Купянском направлении сегодня враг один раз атаковал позиции Сил обороны в сторону населенного пункта Купянск-Узловой.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили девять попыток захватчиков продвинуться в районе Новоселовки и в сторону Дробышево, Дибровы, Лимана. Пять боевых столкновений продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили девять попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка и в районах Резниковки, Закитного, Липовки. Еще одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении наши защитники отразили четыре атаки вблизи населенных пунктов Иванополье, Плещиевка, Ильиновка.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 28 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Гришино, Котлино и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Белицкое, Шевченко, Сергеевка, Новоподогородное, Дорожное. Три боевых столкновения продолжаются.

На Александровском направлении враг один раз пытался продвинуться в районе Сичневого.

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Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 22 вражеские атаки в районе Доброполья, Еленокстантиновки и в сторону Воздвижевки, Косовцево, Цветково, Верхней Терсы, Гуляйпольского, Чаривного. Еще одно боестолкновение продолжается.

в районе Доброполья, Еленокстантиновки и в сторону Воздвижевки, Косовцево, Цветково, Верхней Терсы, Гуляйпольского, Чаривного. Еще одно боестолкновение продолжается. На Ореховском направлении враг дважды штурмовал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Щербаки и Плавни.

позиции наших защитников в районах населенных пунктов Щербаки и Плавни. На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.

"Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", - добавили в Генштабе.

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