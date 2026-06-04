Лиманский, Гуляйпольский и Покровский - самые ожесточенные направления фронта, - Генштаб. КАРТА

Силы обороны отразили десятки атак противника на востоке и юге Украины. На отдельных участках за сутки зафиксированы десятки штурмовых действий. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 279 боевых столкновений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утреннем сводке Генштаба ВСУ.

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Обстрелы Украины

Противник нанес три ракетных удара (выпустив три ракеты) и 74 авиационных удара, в частности сбросив 232 управляемые авиабомбы. Кроме того, захватчики применили 10221 дрон-камикадзе и осуществили 3435 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из которых 57 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Линово, Бачевск и Слобода Сумской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло два боевых столкновения. Враг нанес два авиаудара с применением пяти управляемых авиабомб, а также осуществил 66 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два обстрела с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник одиннадцать раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи Старицы, Лимана, Вильчи, Избицкого и Охримовки.

На Купянском направлении наши защитники остановили четыре вражеские атаки вблизи Новоплатоновки, Подолов и Купянска.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 21 попытку захватчиков продвинуться вблизи Дерилово, Дробышево, Ставков, Лимана, Озерного, Новоселовки и Ямполя.

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На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили девятнадцать попыток оккупантов продвинуться в районах Рай-Александровки, Калеников, Резниковки, Кривой Луки и Закитного.

На Краматорском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в районе населенного пункта Приволье.

На Константиновском направлении враг совершил двенадцать атак вблизи Константиновки, Иванополья, Русина Яра и Ильиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 43 штурмовых действия агрессора в районах Вольного, Кучерова Яра, Котлино, Сергеевки, Васильевки, Родинского, Гришино, Покровска, Новониколаевки, Новопавловки и Удачного.

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На Александровском направлении противник четырнадцать раз пытался продвигаться в районах Вороного, Воскресенки, Сичневого, Грушевского, Вербового и Тернового.

На Гуляйпольском направлении произошло 37 атак оккупантов в районах Прилук, Доброполья, Цветково, Солодкого, Воздвижевки, Зализнычного, Еленокстантиновки, Варваровки, Гуляйпольского, Староукраинки, Затишья и Чаривного.

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На Ореховском направлении враг пять раз пытался вклиниться в оборону вблизи Щербаков, Степового, Каменского и Степногорска.

На Приднепровском направлении наступательных действий со стороны оккупантов не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила четыре пункта управления, восемь районов сосредоточения личного состава противника, артиллерийскую систему, пункт управления беспилотными летательными аппаратами и один другой важный вражеский объект.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1300 человек. Кроме того, Силы обороны уничтожили четыре танка, три боевые бронированные машины, 75 артиллерийских систем, четыре реактивные системы залпового огня, четырнадцать наземных робототехнических комплексов, 2111 беспилотных летательных аппаратов, 396 единиц автомобильной и три единицы специальной техники.