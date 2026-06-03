На фронте зафиксировано 83 боестолкновения: враг больше всего оказывает давление на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток среды, 3 июня, на фронте российские оккупационные войска 83 раза штурмовали позиции наших защитников.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Российская артиллерия продолжает безжалостно обстреливать украинскую приграничную зону:

Сегодня в Сумской области под вражеские артиллерийские удары попали Рогизное, Рыжевка, Коренок, Нескучное, Толстодубово, Бунякино, Бачевск, Сопич и Яструбщина.

В Черниговской области под обстрел попали Галагановка и Заречье. Авиационные удары нанесены по населенному пункту Слобода Сумской области.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боевое столкновение. Там же враг нанес два авиационных удара с применением пяти управляемых авиабомб, кроме того, 30 раз обстрелял наши рубежи и мирные села, дважды применив реактивные системы залпового огня.

Бои в Харьковской области

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях происходило одно боевое столкновение. Там же враг нанес два авиационных удара с применением пяти управляемых авиабомб, кроме того, 30 раз обстрелял наши рубежи и мирные села, дважды применив реактивные системы залпового огня.

Бои на востоке

Активно действовал агрессор и на Лиманском направлении, осуществив 11 штурмов недалеко от населенных пунктов Дерилово, Дробышево, Ставки, Лиман, Озерное и Ямполь. Одно боевое столкновение здесь все еще продолжается.

На Славянском направлении украинские воины успешно сорвали семь попыток захватчиков продвинуться вперед в районе населенных пунктов Рай-Александровка, Каленики, Кривая Лука и Закитное.

На Краматорском и Приднепровском направлениях наступательных действий со стороны оккупантов не зафиксировано.

На Константиновском направлении наши защитники успешно остановили семь атак врага, который пытался пробить наши оборонительные линии вблизи Константиновки, Иванополья, Русина Яра и Ильиновки.

На Покровском направлении враг 23 раза пытался выбить наших защитников с занимаемых рубежей в районах Вольного, Кучерова Яра, Родинского, Гришино, Покровска, Новониколаевки и Удачного. Два боестолкновения продолжаются.

На Александровском направлении Силы обороны отразили шесть вражеских штурмов в районах населенных пунктов Вороное, Сичневое и Терново. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

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Бои на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны прочно держат оборону: успешно отражено 16 вражеских атак в районах населенных пунктов Прилуки, Доброполье, Цвитково, Сладкое, Воздвижовка, Зализничное, Еленоконстантиновка, Варваровка, Гуляйпольское и Чаривное, еще три боя продолжаются.

в районах населенных пунктов Прилуки, Доброполье, Цвитково, Сладкое, Воздвижовка, Зализничное, Еленоконстантиновка, Варваровка, Гуляйпольское и Чаривное, еще три боя продолжаются. На Ореховском направлении захватчики дважды безуспешно пытались вклиниться в наши оборонительные порядки вблизи Щербаков и Степового.

На остальных участках фронта существенных изменений в оперативной обстановке нет, никаких попыток вражеского продвижения не зафиксировано.

"Украинские защитники уверенно истощают силы захватчиков как вдоль всей линии боевого столкновения, так и в их тылу", — говорится в сообщении Генштаба.

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