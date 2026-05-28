За сутки на фронте произошло 317 боестолкновений. Враг наступает на Покровском направлении, - Генштаб
Враг оказывает самое большое давление на Покровском, Гуляйпольском, Константиновском и Лиманском направлениях. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 317 боевых столкновений.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Обстрелы Украины
По уточненной информации, вчера противник нанес 68 авиационных ударов, сбросив 202 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 8359 дронов-камикадзе и осуществил 2714 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 45 — из реактивных систем залпового огня.
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения живой силы противника.
Боевые действия
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес один авиационный удар с применением одной КАБ, осуществил 69 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре — с применением РСЗО. Зафиксировано четыре штурмовых действия врага.
На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Волчанск, Прилипка и в сторону Избицкого, Терновой.
На Купянском направлении наши защитники остановили девять попыток врага продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Кившаровка, Новая Кругляковка и в районах Новоегоровки, Голубовки, Песчаного.
На Лиманском направлении противник 11 раз пытался вклиниться в нашу оборону в сторону Лимана, Дробишево, Торского, Ямполя и в районах Колодезей, Ставков, Шандриголово.
На Славянском направлении противник штурмовал восемь раз в сторону населенных пунктов Закитное, Каленики, Рай-Александровка.
На Краматорском направлении враг проводил три наступательные действия в районах населенных пунктов Федоровка Вторая и Миньковка.
На Константиновском направлении враг совершил 15 атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Степановки, Ильиновки, Русина Яра.
На Покровском направлении наши защитники остановили 66 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Новоалександровка, Родинское, Гришино, Затышок, Муравка, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Вольное, Сергеевка, Белицкое, Шевченко, Мирное, Новопавловка.
На Александровском направлении противник атаковал один раз, в районе населенного пункта Злагода.
На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 35 атак в районах населенных пунктов Рыбное, Доброполье, Прилуки, Зализничное и в сторону Нового Запорожья, Гуляйпольского, Еленоконстантиновки, Староукраинки, Приволья, Воздвижковки, Святопетровки, Горного, Цветкового и Чаривного.
На Ореховском направлении наши защитники остановили девять попыток противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Степногорск, Щербаки, Плавни, Малые Щербаки, Малая Токмачка.
На Приднепровском направлении враг не проводил активных наступательных действий.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.
