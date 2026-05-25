Враг усиливает штурмы на Купянском и Покровском направлениях, - НГУ

Российские войска активизировали штурмовые действия на Купянском и Покровском направлениях. Противник задействует небольшие пехотные группы, дроны и мототехнику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал начальник штаба дивизиона артиллерийской разведки Отдельной артиллерийской бригады НГУ Игорь Яременко.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, боевые столкновения происходят ежедневно, а интенсивность атак остается высокой, независимо от участка фронта.

Инфильтрация небольшими группами и активное использование дронов

На Покровском направлении, как отметил Яременко, противник активно действует в районах застройки и разворачивает позиции беспилотных систем, которые поддерживают штурмы пехоты.

"Основная на данном этапе тактика - это инфильтрация небольшими пехотными группами, использование скоростной мототехники и багги", - рассказал он.

В то же время он подчеркнул, что бронетехника используется значительно реже, поскольку стала менее эффективной в современных условиях боевых действий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дроны-ждуны сидят в траве, выжидают и уничтожают оккупантов вблизи Кругляковки в Харьковской области. ВИДЕО

Расширение "килл-зоны" и технологическая гонка на фронте

Яременко также сообщил, что зона поражения беспилотниками постоянно расширяется с обеих сторон.

По его словам, уже фиксируются случаи поражения техники на расстоянии до 30–35 километров от линии фронта.

Он подчеркнул, что развитие технологий продолжается с обеих сторон, а преимущество будет у того, кто быстрее интегрирует новые системы и средства противодействия на поле боя.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дрон с зажигательным боеприпасом превращает оккупанта в огненный клубок. ВИДЕО