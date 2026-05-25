Ворог посилює штурми на Куп’янському та Покровському напрямках, - НГУ

Російські війська активізували штурмові дії на Куп’янському та Покровському напрямках. Противник застосовує малі піхотні групи, дрони та мототехніку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону  розповів начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки Окремої артилерійської бригади НГУ Ігор Яременко.

За його словами, бойові зіткнення відбуваються щоденно, а інтенсивність атак залишається високою, незалежно від ділянки фронту.

Інфільтрація малими групами та активне використання дронів

На Покровському напрямку, як зазначив Яременко, противник активно діє в районах забудови та розгортає позиції безпілотних систем, які підтримують штурми піхоти.

"Основна на даному етапі тактика - це інфільтрація малими піхотними групами, використання швидкісної мототехніки і багі", — пояснив він.

Водночас він наголосив, що бронетехніка використовується значно рідше, оскільки стала менш ефективною в сучасних умовах бойових дій.

Розширення "кілзони" та технологічна гонка на фронті

Яременко також повідомив, що зона ураження безпілотниками постійно розширюється з обох боків.

За його словами, вже фіксуються випадки ураження техніки на відстані до 30–35 кілометрів від лінії фронту.

Він підкреслив, що розвиток технологій триває з обох сторін, а перевагу матиме той, хто швидше інтегрує нові системи та засоби протидії на полі бою.

