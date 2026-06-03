На фронті зафіксовано 83 боєзіткнення: ворог найбільше тисне на Покровському напрямку, - Генштаб

Від початку доби середи, 3 червня, на фронті російські окупаційні війська 83 рази штурмували позиції наших захисників.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Російська артилерія продовжує нещадно обстрілювати українське прикордоння:

Сьогодні на Сумщині під ворожі артилерійські удари потрапили Рогізне, Рижівка, Кореньок, Нескучне, Товстодубове, Бунякине, Бачівськ, Сопич та Яструбщина.

На Чернігівщині вогневого впливу зазнали Галаганівка та Заріччя. Авіаційних ударів завдано по населеному пункту Слобода Сумської області.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках точилося одне бойове зіткнення. Там же ворог завдав двох авіаційних ударів із застосуванням п'яти керованих авіабомб, крім того, 30 разів обстріляв наші рубежі й мирні села, двічі застосувавши реактивні системи залпового вогню.

Бої на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники два рази намагалися прорвати оборону біля населених пунктів Вільча та Охрімівка. Одне запекле бойове зіткнення триває і в ці хвилини.

На Куп’янському відтинку фронту окупанти два рази йшли в атаку, намагаючись потіснити наші підрозділи поблизу Новоплатонівки та Куп’янська. Одне бойове зіткнення досі триває.

Бої на сході

Активно діяв агресор і на Лиманському напрямку, здійснивши 11 штурмів неподалік населених пунктів Дерилове, Дробишеве, Ставки, Лиман, Озерне та Ямпіль. Одне бойове зіткнення тут усе ще триває.

На Слов’янському напрямку українські воїни успішно звели нанівець сім спроб загарбників просунутися вперед у районі населених пунктів Рай-Олександрівка, Каленики, Крива Лука та Закітне.

На Краматорському та Придніпровському напрямках наступальних дій з боку окупантів не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку наші захисники успішно зупинили сім атак ворога, який намагався пробити наші оборонні лінії поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Русинового Яру та Іллінівки.

На Покровському напрямку ворог 23 рази намагався вибити наших захисників із займаних рубежів у районах Вільного, Кучерового Яру, Родинського, Гришиного, Покровська, Новомиколаївки та Удачного. Два боєзіткнення тривають.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих штурмів у районах населених пунктів Вороне, Січневе та Тернове. Дотепер триває одне боєзіткнення.

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Бої на півдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони міцно тримають стрій: успішно відбито 16 ворожих атак у районах населених пунктів Прилуки, Добропілля, Цвіткове, Солодке, Воздвижівка, Залізничне, Оленокостянтинівка, Варварівка, Гуляйпільське та Чарівне, ще три бої тривають.

у районах населених пунктів Прилуки, Добропілля, Цвіткове, Солодке, Воздвижівка, Залізничне, Оленокостянтинівка, Варварівка, Гуляйпільське та Чарівне, ще три бої тривають. На Оріхівському напрямку загарбники двічі безрезультатно намагалися вклинитися в наші оборонні порядки поблизу Щербаків та Степового.

На решті ділянок фронту суттєвих змін в оперативній обстановці немає, жодних спроб ворожого просування не зафіксовано.

"Українські захисники впевнено виснажують сили загарбників як уздовж усієї лінії бойового зіткнення, так і в їхньому тилу", - сказано в повідомленні Генштабу.

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