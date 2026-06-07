На фронте произошло почти 200 боевых столкновений, больше всего боев - на Гуляйпольском и Покровском направлениях, - Генштаб

С начала суток воскресенья, 7 июня, на фронте произошло 196 боевых столкновений. Больше всего атак противника зафиксировано на Гуляйпольском и Покровском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Вражеские обстрелы

В течение дня агрессор нанес 50 авиационных ударов, применив 148 управляемых авиабомб. Кроме того, для огневого поражения наших позиций и прилегающих населенных пунктов захватчики задействовали 6242 дрона-камикадзе и осуществили 2338 обстрелов из различных видов вооружения.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боестолкновение, противник нанес один авиационный удар с применением 1 КАБ, осуществил 64 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, пять из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

Читайте также: На трех направлениях – Лиманском, Гуляйпольском и Покровском – больше всего боестолкновений, – Генштаб. КАРТА

Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты пять раз штурмовали оборонительные рубежи наших подразделений вблизи Вовчанских Хуторов и в направлении Охримовки. Три боевые столкновения продолжаются.

оборонительные рубежи наших подразделений вблизи Вовчанских Хуторов и в направлении Охримовки. Три боевые столкновения продолжаются. На Купянском направлении захватчики один раз атаковали позиции Сил обороны в сторону населенного пункта Глушковка.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины успешно отразили 15 попыток врага продвинуться в районах Новоселовки, Дробышево, Ставков, Дибровы и в направлении Шейковки, Лимана. Еще одно боевое столкновение остается активным.

На Славянском направлении Силы обороны полностью нивелировали восемь попыток захватчиков прорваться вперед вблизи Закитного, Ри=езниковки и в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка. Еще два боевых столкновения продолжаются.

На Краматорском направлении наши защитники остановили одну наступательную операцию оккупационных войск в направлении Тихоновки.

Силы обороны на Константиновском направлении успешно отразили 15 вражеских штурмов в районах Константиновки, Иванополья, Плещеевки, Русина Яра и Ильиновки.

На Покровском направлении враг провел 26 атак. Оккупанты пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Гришино, Котлино, Удачное и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Новоалександровка, Шевченко, Белицкое, Сергиевка, Новопавловка. До сих пор здесь продолжаются три боевых столкновения.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении ликвидировано 40 оккупантов, еще 13 человек ранены. Наши воины обезвредили одно средство РЭБ, одну единицу автомобильной, четыре единицы специальной техники и два склада боеприпасов врага. Также поврежден один танк, два автомобиля, три пушки и 11 укрытий личного состава противника. Кроме того, уничтожено или подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 274 вражеских беспилотника различных типов.

На Александровском направлении оккупанты пять раз пытались продвинуться вперед в районе Тернового, Вороного и в сторону Доброполья. До сих пор там продолжаются два боевых столкновения.

Читайте также: На трех направлениях - Лиманском, Гуляйпольском и Покровском - больше всего боевых столкновений, - Генштаб. КАРТА

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 28 атак оккупантов вблизи населенных пунктов Рыбное, Варваровка, Зализнычное и в сторону Новоселовки, Доброполья, Воздвижевки, Цветково, Староукраинки, Гуляйпольского, Чаривного, три боевых столкновения продолжаются.

вблизи населенных пунктов Рыбное, Варваровка, Зализнычное и в сторону Новоселовки, Доброполья, Воздвижевки, Цветково, Староукраинки, Гуляйпольского, Чаривного, три боевых столкновения продолжаются. На Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На других участках фронта ситуация остается под контролем, существенных изменений в оперативной обстановке не произошло.

Читайте также: С начала суток на фронте 71 боевое столкновение, больше всего – на Гуляйпольском направлении, – Генштаб