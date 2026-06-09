Ситуация в районе Константиновки остается сложной: оккупанты пытаются продвинуться в город, - ГВ "Схід"

Враг пытается проникнуть в район Константиновки и проводит массированные штурмы на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГВ "Схід".

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На Константиновском направлении оккупационные войска совершили 12 атак вблизи населенных пунктов Иванополье, Плещиевка, Ильиновка, Константиновка и Русин Яр.

Ситуация в районе Константиновки остается сложной - противник пытается проникнуть в город, задействуя значительные резервы и дополнительные огневые средства.

Украинские подразделения удерживают обозначенные рубежи и наносят врагу значительные потери. Также осуществляется огневое поражение логистических путей, мест сосредоточения, пунктов управления и экипажей вражеских БПЛА.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 50 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Гришино, Котлино, Удачное, а также в направлении Нового Донбасса, Белицкого, Кучерова Яра, Шевченко, Сергеевки, Мирного, Новопавловки, Новоподогородного и Дорожного.

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На Славянском направлении противник штурмовал 14 раз в районах Резниковки, Закитного, Липовки и в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука.

На Краматорском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в районе населенного пункта Марково.

Ликвидация врага

В зоне ответственности ГВ "Схід" потери оккупантов остаются наибольшими - 271 захватчик за прошедшие сутки.

Также, по предварительным данным, было уничтожено и обезврежено 1818 БПЛА различных типов, поражено 109 единиц другого вооружения и техники. В частности, поражен танк, уничтожено и повреждено 42 единицы артиллерийского вооружения, 39 единиц автомобильного транспорта и 46 - специальной техники, поражено 173 укрытия.

Подразделения группировки войск "Схід" сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 54 пункта управления российских БПЛА.

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