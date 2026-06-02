Битва за Константиновку: оккупанты давят КАБами и пытаются отрезать север города, - DeepState

Фото: Мапа DeepState

Российские войска продолжают оказывать непрерывное давление на Константиновку на Донетчине. Захватчики стремительно расширяют зону проникновения непосредственно в город, пытаясь взять под огневой контроль и перекрыть логистические пути ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аналитический проект DeepState.

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Аналитики отмечают, что на обновленной карте боевых действий четко зафиксировано расширение "красной зоны" к югу от Ильиновки. Противник пытается установить полный контроль над этой местностью вокруг Константиновки, что создает реальную угрозу неминуемого поглощения всего населенного пункта оккупантами.

Тактический замысел врага

Для командования ВС РФ критически важным шагом стал захват Берестка, где враг в настоящее время формирует плацдарм для накопления живой силы с целью дальнейшего просачивания в жилые кварталы. Оккупация соседней Ильиновки предоставит захватчикам еще больше тактических возможностей для инфильтрации.

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Аналогичную тактику "клещей" россияне реализуют и с восточного фланга города — в районах Ступочек и Предтечного. В частности, штурмовые группы РФ пытаются захватить поселок Новодмитровка.

"Захват Ильиновки и Новодмитровки ставит под угрозу северную часть Константиновки, где противник ставит целью перекрыть доступ в другие части города", — предупреждают в DeepState.

Оккупанты сформировали существенное превосходство в живой силе и технике на этом направлении, которое подкрепляют непрерывным террором против гражданской и военной инфраструктуры с помощью КАБ. Украинские защитники, которые держат оборону непосредственно на передовой, отмечают чрезвычайно высокую активность вражеской авиации и ежеминутные пехотные штурмы. Главной и самой большой проблемой сил обороны остается нехватка людей для сдерживания этого нашествия.

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Катастрофа с комплектованием ВСУ: формирование "бумажных" бригад и совок в тылу

В то же время, по данным источников DeepState, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поднял вопрос об уменьшении предоставления пехоты в бригады по "правилу справедливого распределения", которое предусматривает лишь 50 человек в месяц.

Аргументом для такого шага является якобы необходимость создания абсолютно новых бригад, в то время как уже имеющиеся подразделения остаются недоукомплектованными.

Ситуацию осложняет вопиющая некомпетентность отдельных командиров на местах.

"К нам обратился боец из одной такой бригады и отметил, что половина личного состава ушла в СОЧ из-за неадекватного отношения командования, а остальные — в частности, боевые офицеры — красят заборы и стригут газоны. Между тем штурмовые полки оккупантов имеют по 12–15 батальонов в распоряжении", — резюмируют аналитики.

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