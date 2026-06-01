В течение мая РФ оккупировала 14 кв. км территории. Это самый низкий показатель за 3 года, - DeepState. ИНФОГРАФИКА
Несмотря на активизацию наступательных действий, в мае российская армия оккупировала 14 кв. км территории Украины, что является самым низким показателем за последние 3 года.
Об этом сообщили аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Продвижение врага
"Кацапы полностью провалили май — худший прирост оккупированной территории начиная с октября 2023 года, когда враг начал стратегическую наступательную операцию на большинстве участков фронта
Согласно нашей карте, за май противник оккупировал всего 14 кв. км украинской территории. Хотя стоит понимать, что в целях безопасности мы показываем продвижение Сил обороны Украины с задержкой, поэтому без конкретики, но готовы заявить, что это первый месяц за последние годы после "Контрнаступления 2023", когда прирост оккупированной территории для кацапов стал отрицательным", — отметили там.
Также в DeepState рассказали о приросте штурмовых действий — на 37,5%.
"У нас рекорд в более чем 7000 атак. Но большого результата нет, потому что кацапская армия продолжает деградировать на тактическом уровне. Нам постоянно предоставляют видео, где кацапы проводят в лучшем случае штурмовые действия парами, а очень часто 1 кацап штурмует в одиночку. Но пока он дойдет, по нему прилетит все.
Тенденция с инфильтрациями сохраняется, но существенно возросла реакция Сил обороны на проникновение противника — им все сложнее осуществить флаговтык или скопиться", — пояснили аналитики.
В то же время там отметили, что проблемной остается ситуация в Константиновке.
"И перспективы для города далеко не самые лучшие", — подытожили в DeepState.
