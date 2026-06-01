Протягом травня РФ окупувала 14 кв. км території. Це найнижчий показник за 3 роки, - DeepState. ІНФОГРАФІКА

Попри приріст штурмових дій, російська армія у травні окупувала 14 кв. км території України, що є найнижчим показником за останні 3 роки.

Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Кацапи повністю провалили травень - найгірший приріст окупованої території починаючи з жовтня 2023-го, коли ворог розпочав стратегічну наступальну операцію на більшості ділянок фронту



Згідно з нашою мапою, за травень противник окупував всього 14 кв км української території. Хоча варто розуміти, що в цілях безпеки ми показуємо просування Сил Оборони України із затримкою, тому без конкретики, але готові заявити, що це перший місяць за останні роки після "Контрнаступу 2023", коли приріст окупованої території для кацапів став від'ємним", - зазначили там.

Також у DeepState розповіли про приріст штурмових дій - на 37,5%.

"Маємо рекорд у більше ніж 7000 атак. Але результату великого нема, бо кацапська армія продовжує деградувати на тактичному рівні. Нам постійно надають відео, де кацапи проводять в кращому випадку штурмові дії двійками, а дуже часто 1 кацап штурмує в соло. Але поки він дійде, то по ньому прилетить все.



Тенденція з інфільтраціями залишається, але суттєво виросла реакція Сил Оборони на проникнення противника — їм все складніше здійснити флаговтик чи накопичитися", - пояснили аналітики.

Водночас там зауважили, що проблемною залишається ситуація в Костянтинівці.

"І перспективи для міста далеко не найкращі", - підсумували у DeepState.

