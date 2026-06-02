Битва за Костянтинівку: окупанти тиснуть КАБами та намагаються відрізати північ міста, - DeepState
Російські війська продовжують здійснювати безперервний тиск на Костянтинівку Донецької області. Загарбники стрімко нарощують зону інфільтрації безпосередньо в місто, намагаючись взяти під вогневий контроль та заблокувати логістичні шляхи ЗСУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на аналітичний проєкт DeepState.
Аналітики зазначають, що на оновленій мапі бойових дій чітко зафіксовано розширення "червоної зони" на південь від Іллінівки. Противник намагається встановити повний контроль над цією місцевістю навколо Костянтинівки, що створює реальну загрозу невідворотного поглинання всього населеного пункту окупантами.
Тактичний задум ворога
Для командування ЗС РФ критично важливим кроком стало захоплення Берестка, де ворог наразі формує плацдарм для накопичення живої сили з метою подальшого просочування в житлові квартали. Окупація сусідньої Іллінівки надасть загарбникам ще більше тактичних можливостей для інфільтрації.
Аналогічну тактику "кліщів" росіяни реалізують і зі східного флангу міста — в районах Ступочок та Предтечного. Зокрема, штурмові групи РФ намагаються захопити селище Новодмитрівка.
"Зайняття Іллінівки та Новодмитрівки ставить під загрозу північну частину Костянтинівки, де противник має за ціль обрізати доступ в інші частини міста", - попереджають у DeepState.
Окупанти сформували суттєву перевагу в живій силі та техніці на цьому напрямку, яку підкріплюють безперервним терором цивільної та військової інфраструктури КАБами. Українські захисники, які тримають оборону безпосередньо на передовій, наголошують на надвисокій активності ворожої авіації та щохвилинних піхотних штурмах. Головною та найбільшою проблемою сил оборони залишається брак людей для стримування цієї навали.
Катастрофа з комплектуванням ЗСУ: формування "паперових" бригад та совок у тилу
Водночас, за даними джерел DeepState, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський порушив питання про зменшення надання піхоти до бригад за "правилом справедливого розподілу", що передбачає лише 50 осіб на місяць.
Аргументом для такого кроку є нібито необхідність створення абсолютно нових бригад, у той час, як уже наявні підрозділи залишаються недоукомплектованими.
Ситуацію ускладнює кричуща некомпетентність окремих командирів на місцях.
"До нас звернувся боєць з однієї такої бригади і зазначив, що половина особового складу пішла в СЗЧ через неадекватне ставлення командування, а решта — зокрема бойові офіцери — фарбує паркани й стриже газони. Тим часом штурмові полки окупантів мають по 12–15 батальйонів у розпорядженні", - резюмують аналітики.
Будь ласка, зачекайте...
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https://www.youtube.com/watch?v=hsd8CUE-FVw
https://www.youtube.com/watch?v=rK2e5nl78V4&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=1-ELpORb_yQ
В Скелі закатували 6 бійців!
https://www.youtube.com/watch?v=MV-hlRzZqjg
Офіцер вбив свого бійця
https://www.youtube.com/watch?v=xxIL8ji4Lm8
Смерть у частині й зниклі докази: родина кричить про спробу "поховати" справу
https://www.nikpravda.com.ua/smert-u-chastyni-j-znykli-dokazy-rodyna-krychyt-pro-sprobu-pohovaty-spravu/
Тим часом добровольця, який сам пішов служити, на полігоні відгамселили до коми і командування каже, щ він сам бився головою об дерево!
https://www.youtube.com/watch?v=9bSBUHc_HmE
Іншого теж відгамселили і кажуть серцева недостатність
https://www.youtube.com/watch?v=F1mSeBbwz0M
Знову кинули бійців:
https://www.youtube.com/watch?v=bXIsf-JbVrE
https://www.youtube.com/watch?v=G9lOLMJPndY
Соломка про загибель солдатів від голоду:
https://www.youtube.com/watch?v=LUnhGC1nS6U
Знайшли 1 млн (половина втекла закордон) крайніх із 40-мільйонної країни, із них ще й половина хворих, половина зацькованих, спробуй 4 роки просидіти вдома, і вимагають від них, щоб вони стали чи то рембо, чи то камікадзе (а всі вже знають, що в Скелі це скоріше другий варіант), доки всі міста заставлені крутими джипами із биками всередині більше ніж до війни.
Поки не воюють офіцери, що давали присягу, молоді відставники, силовики, охоронці, бики з тилових частин, хто закінчував військові заклади, кафедри, має право на зброю і т.д.
https://www.facebook.com/reel/1491505669243838
https://www.instagram.com/reel/DW6ji_0iGnh/
https://www.youtube.com/watch?v=uPkUujOnXyk
Стаття 17 Конституції - Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України. Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом.
А виходить все з точністю до навпаки, хапають і лупцюють хворих, обмежено придатних, наркоманів, алкашів і т.д., поки не воюють треновані і підготовлені - силовики, менти, охоронці. приватні і муніципальні, вже писали, молоді відставники, в ЗСУ 1 із 40, в країні мільйон офіцерів, скільки блатних в тилових частинах.
А я вважаю, що, як вже так, тягнуть людей воювати, то військові всі теж мають бути викликані, може бути даний якийсь час (але не 4 роки) на пошук посади за восом і званням, і, як її не знаходиться, то ласкаво просимо в окоп чи в штурмовики, як здоров'я дозволяє (звісно, ВЛК має бути не формальною, але однаковою для всіх, а не для офіцерів обстеження роками, а для непридатного, якого схопили на вулиці, повна її відсутність). Оце було б про рівність. А що робити, як у нас сотні тисяч офіцерів після військових закладів і від мільйона після кафедр? Зрозуміло, що стільки командирів не треба, коли солдат на фронті ледь 200 тис., які відчувають себе цапами відбувайлами, коли все забито круттими джипами більше ніж до війни і в кожному бик із ксівою Це абсурд. Як всі ці офіцери і далі не будуть воювати, в нас просто не вистачить людей і ми програємо.
Натомість хапають он кого:
Шизофренія в ТЦК: справжня війна за шизиків:
https://www.instagram.com/reel/DY-k45MCvLt/
"Ответ #129 - Вчера в 16:11:50
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Для меня поход в тцк закончился очень плохо , больше нет никаких законов и никакие болезни тебя не спасут , я чудом унес ноги, сколько я видел избитых пацанов которых привозили мусора , в крови , и прорванной одежде , это ужас , я столько лет провел в оккупации несмотря ни на что любя и веря в свою страну... Теперь моя любовь к моей стране это пепел... 💔Что когда то был пламенем ❤️🔥"
https://krapka.media/2026/04/24/prokuror-z-pensiyeyu-u-156-tysyach-vymagaye-doplatyty-jomu-majzhe-5-mln-grn-zarplaty/?utm_medium=referral&utm_source=idealmedia&utm_campaign=krapka.media&utm_term=1303900&utm_content=12116255
Хто готовий за нього вмерти?
https://www.pravda.com.ua/articles/2026/01/26/8017820/
Масово гребуть непридатних:
https://www.youtube.com/watch?v=ZzorHf5Gu7k
https://www.instagram.com/reel/DZAaEQfowF3/
Мазурашу каже, що не можна згвалтувати всю країну.https://www.youtube.com/watch?v=hfTWDtGa4XQ
Я думаю, на першому місці має бути людина, нас позбавили тут всіх прав, мою маму скалічив п'яний покидьок не сидить, все куплено в суді, батька виписали з однієї лікарні в жахливому стані, в іншій замордували, забравши телефон і нікого не пускаючи. А тепер я маю кинути маму і йти вмерти за їхні корупційні посади? При тому, що сам обмежено придатний іх хворобами і що в неї більше нікого нема. Я вважаю, треба повернути людям права на пересування, в т.р. і закордон, на життя, свободу і т.д. і припинити тероризм і рекет і кіднепінг на вулицях скасувати рабовласництво і кріпацтво! Ніхто не має право такого влаштовувати в 21 сторіччі. І війни так ніхто не вигравав, зашмагати батогом хворих і непридатних, беззахисних і селян і щоб при цьому не воювали силовики молоді відставники охоронці менти більшість офіцерів бики в тилових частинах хто закінчував заклади, кафедри, має право на зброю і т.д. Сказав би ганьба, але це тут вже не допоможе.