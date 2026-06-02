Битва за Костянтинівку: окупанти тиснуть КАБами та намагаються відрізати північ міста, - DeepState

Фото: Мапа DeepState

Російські війська продовжують здійснювати безперервний тиск на Костянтинівку Донецької області. Загарбники стрімко нарощують зону інфільтрації безпосередньо в місто, намагаючись взяти під вогневий контроль та заблокувати логістичні шляхи ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на аналітичний проєкт DeepState.

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Аналітики зазначають, що на оновленій мапі бойових дій чітко зафіксовано розширення "червоної зони" на південь від Іллінівки. Противник намагається встановити повний контроль над цією місцевістю навколо Костянтинівки, що створює реальну загрозу невідворотного поглинання всього населеного пункту окупантами.

Тактичний задум ворога

Для командування ЗС РФ критично важливим кроком стало захоплення Берестка, де ворог наразі формує плацдарм для накопичення живої сили з метою подальшого просочування в житлові квартали. Окупація сусідньої Іллінівки надасть загарбникам ще більше тактичних можливостей для інфільтрації.

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Аналогічну тактику "кліщів" росіяни реалізують і зі східного флангу міста — в районах Ступочок та Предтечного. Зокрема, штурмові групи РФ намагаються захопити селище Новодмитрівка.

"Зайняття Іллінівки та Новодмитрівки ставить під загрозу північну частину Костянтинівки, де противник має за ціль обрізати доступ в інші частини міста", - попереджають у DeepState.

Окупанти сформували суттєву перевагу в живій силі та техніці на цьому напрямку, яку підкріплюють безперервним терором цивільної та військової інфраструктури КАБами. Українські захисники, які тримають оборону безпосередньо на передовій, наголошують на надвисокій активності ворожої авіації та щохвилинних піхотних штурмах. Головною та найбільшою проблемою сил оборони залишається брак людей для стримування цієї навали.

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Катастрофа з комплектуванням ЗСУ: формування "паперових" бригад та совок у тилу

Водночас, за даними джерел DeepState, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський порушив питання про зменшення надання піхоти до бригад за "правилом справедливого розподілу", що передбачає лише 50 осіб на місяць.

Аргументом для такого кроку є нібито необхідність створення абсолютно нових бригад, у той час, як уже наявні підрозділи залишаються недоукомплектованими.

Ситуацію ускладнює кричуща некомпетентність окремих командирів на місцях.

"До нас звернувся боєць з однієї такої бригади і зазначив, що половина особового складу пішла в СЗЧ через неадекватне ставлення командування, а решта — зокрема бойові офіцери — фарбує паркани й стриже газони. Тим часом штурмові полки окупантів мають по 12–15 батальйонів у розпорядженні", - резюмують аналітики.

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