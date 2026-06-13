Константиновское направление остается сложным, но окружения украинских войск нет, - 19-й армейский корпус

ВСУ отражают попытки продвижения РФ на Константиновском направлении. Военные сообщают, что ситуация находится под контролем и окружения нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу заявил командир 19-го армейского корпуса бригадный генерал Александр Бакулин.

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Он отметил, что с осени прошлого года начались первые просачивания россиян в Константиновку. Именно с того времени части 19-го армейского корпуса совместно с другими подразделениями начали контрдиверсионные мероприятия.

Тактика врага

Враг действует небольшими пехотными группами, пытаясь проникать в промежутки между боевыми порядками украинских войск, периодически, чтобы быстрее приблизиться к украинским позициям, применяет мототехнику. Штурмовые действия россияне поддерживают артиллерией и ударными дронами.

"Ситуация на направлении контролируется. Попытки противника продвинуться срываются. Логистические задачи выполняются. Враг не добивается успеха. Никакого окружения наших войск в районе Константиновки нет", — отметил бригадный генерал.

Потери армии РФ

С февраля этого года только в Константиновке силами 19-го армейского корпуса уничтожено более 700 российских военнослужащих. По состоянию на сегодня в городе фиксируется около 130 военнослужащих РФ. Места, где находится враг, находятся под постоянным наблюдением, по ним ежедневно наносятся удары. Значительная часть личного состава захватчиков ранена или находится под завалами.

"Константиновка держится. Воины 19-го армейского корпуса держат строй", — подчеркнул Бакулин.

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