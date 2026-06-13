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Новости Константиновское направление
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Константиновское направление остается сложным, но окружения украинских войск нет, - 19-й армейский корпус

Бои под Константиновкой: россияне действуют небольшими группами, окружения нет

ВСУ отражают попытки продвижения РФ на Константиновском направлении. Военные сообщают, что ситуация находится под контролем и окружения нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу заявил командир 19-го армейского корпуса бригадный генерал Александр Бакулин.

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Он отметил, что с осени прошлого года начались первые просачивания россиян в Константиновку. Именно с того времени части 19-го армейского корпуса совместно с другими подразделениями начали контрдиверсионные мероприятия.

Тактика врага

Враг действует небольшими пехотными группами, пытаясь проникать в промежутки между боевыми порядками украинских войск, периодически, чтобы быстрее приблизиться к украинским позициям, применяет мототехнику. Штурмовые действия россияне поддерживают артиллерией и ударными дронами.

"Ситуация на направлении контролируется. Попытки противника продвинуться срываются. Логистические задачи выполняются. Враг не добивается успеха. Никакого окружения наших войск в районе Константиновки нет", — отметил бригадный генерал.

Потери армии РФ

С февраля этого года только в Константиновке силами 19-го армейского корпуса уничтожено более 700 российских военнослужащих. По состоянию на сегодня в городе фиксируется около 130 военнослужащих РФ. Места, где находится враг, находятся под постоянным наблюдением, по ним ежедневно наносятся удары. Значительная часть личного состава захватчиков ранена или находится под завалами.

"Константиновка держится. Воины 19-го армейского корпуса держат строй", — подчеркнул Бакулин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ситуация в районе Константиновки остается сложной: оккупанты пытаются продвинуться в город, — ГВ "Схід"

Автор: 

Донецкая область (12448) боевые действия (6195) Краматорский район (1255) Константиновка (1995)
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Топ комментарии
+3
Починаються "старые песни о главном": оточення немає, ЗСУ утримує ключові точки, оточення неповне, оточення часткове, напівоточення, ЗСУ утримує пригород, про евакуацію говорити рано, почалась евакуація але все під контролем, ну й так далі...
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13.06.2026 11:07 Ответить
+3
ну щоб знали що його нема )))
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13.06.2026 11:38 Ответить
+2
Нема, нема, нема, а потім бац і є...
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13.06.2026 11:16 Ответить
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Знову про оточення зайшла мова?
Скільки ще має наробити вихідець з росії,щоби нарешті поміняли.Але,якщо міняти може лише та одна особа,то все лягає в рамки
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13.06.2026 11:03 Ответить
Чи справа в одному тому Сирському, чи командири корпусів і бригад не бачать цих постійних охоплень більш менш великих населених пунктів. Просто вдіяти нічого не можуть з такою тактикою.
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13.06.2026 11:36 Ответить
Починаються "старые песни о главном": оточення немає, ЗСУ утримує ключові точки, оточення неповне, оточення часткове, напівоточення, ЗСУ утримує пригород, про евакуацію говорити рано, почалась евакуація але все під контролем, ну й так далі...
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13.06.2026 11:07 Ответить
Нема, нема, нема, а потім бац і є...
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13.06.2026 11:16 Ответить
"Бац і є" було в Сіверську. З тих пір ми офіційно не втратили жодного міста.
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13.06.2026 11:27 Ответить
"оточення нема" - старі байки
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13.06.2026 11:18 Ответить
скоро почуємо - "відійшли на більш зручні позиції , чим спантеличили ворога та нанесли йому непоправну шкоду.. відступ на більш зручні позиції триває" ....бла бла бла
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13.06.2026 11:20 Ответить
Фланги з боку Іллінівки та Новодмитрівкі пройобані - захоплення міста питання часу, при чому до кінця літа воно навряд протримається. Буду приємно здивований, якщо помилюсь.
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13.06.2026 11:22 Ответить
А з флангами так постійно і висновків ніяких.
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13.06.2026 11:26 Ответить
Пора бы начинать наказывать а ещё лучше карать тех кто постоянно допускает эти сложные ситуации.
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13.06.2026 11:30 Ответить
Саме так. З лютого 2015-го, з Дебальцевого. Але ж за 11 років вже б і мавпа навчилась посилювати фланги, навіть за рахунок послаблення центру.
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13.06.2026 11:31 Ответить
Якшо оточення немає - то для чого про це балакати
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13.06.2026 11:34 Ответить
ну щоб знали що його нема )))
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13.06.2026 11:38 Ответить
У багатьох людей відсутнє критичне відношення до інформації, це заспокійливе для них.
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13.06.2026 11:39 Ответить
ага..зазвичай подібні оголошення якраз наводять паніку враховуючи як правило тотальну брехню подібних зведень
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13.06.2026 11:47 Ответить
Я про тих які далеко від війни а ті що поряд знають і так про все.
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13.06.2026 12:36 Ответить
Таку брехню вже чули про Покровськ.
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13.06.2026 11:56 Ответить
 
 