Бойцы 59-й бригады "Степові хижаки" ликвидировали 121 оккупанта на Покровском направлении с начала июня. ВИДЕО
Операторы 59-й отдельной бригады беспилотных систем "Степові хижаки" продолжают уничтожать живую силу противника на Покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, российские войска по-прежнему применяют тактику малых пехотных групп, пытаясь приблизиться к позициям Сил обороны Украины, создать постоянное давление и выявить слабые места в обороне.
Военнослужащие 59-й бригады своевременно выявляют перемещения противника и наносят прицельные удары по личному составу оккупантов.
По данным подразделения, с начала июня бойцы бригады поразили более 1200 вражеских целей. Среди них — 188 российских военнослужащих, из которых 121 был ликвидирован.
В Силах беспилотных систем отмечают, что системное поражение живой силы противника существенно снижает его наступательный потенциал и ограничивает возможности поддерживать высокую интенсивность штурмовых действий на направлении.
Кадры боевой работы операторов 59-й отдельной бригады "Степові Хижаки" обнародовали Силы беспилотных систем Украины.
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