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Пилоты МиГ-29 уничтожили позиции операторов БПЛА и склад дронов оккупантов на северном направлении. ВИДЕО

Экипажи истребителей МиГ-29 Воздушных сил Украины нанесли серию авиаударов по позициям российских операторов беспилотников на северном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео боевой работы украинской авиации обнародовал один из пилотов Воздушных сил в своем Telegram-канале "Соняшник".

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По имеющейся информации, целями ударов стали позиции российских операторов БПЛА, места хранения беспилотников, боекомплектов и другого имущества, которое использовалось противником для обеспечения боевых действий.

Для поражения целей экипажи МиГ-29 применили высокоточные авиабомбы GBU-39.

В результате серии ударов были уничтожены место дислокации противника, техника, склады с дронами и живая сила оккупантов.

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армия РФ (23065) уничтожение (10037) Воздушные силы (3147) пилот (132) истребитель (141)
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Сподіваюся, бутерброд був із м'ясом.
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15.06.2026 21:57 Ответить
А на північному напрямку це вже де? Не Чернігівська область часом вже окупована частково?
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15.06.2026 22:21 Ответить
 
 