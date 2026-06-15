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Пилоты МиГ-29 уничтожили позиции операторов БПЛА и склад дронов оккупантов на северном направлении. ВИДЕО
Экипажи истребителей МиГ-29 Воздушных сил Украины нанесли серию авиаударов по позициям российских операторов беспилотников на северном направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео боевой работы украинской авиации обнародовал один из пилотов Воздушных сил в своем Telegram-канале "Соняшник".
По имеющейся информации, целями ударов стали позиции российских операторов БПЛА, места хранения беспилотников, боекомплектов и другого имущества, которое использовалось противником для обеспечения боевых действий.
Для поражения целей экипажи МиГ-29 применили высокоточные авиабомбы GBU-39.
В результате серии ударов были уничтожены место дислокации противника, техника, склады с дронами и живая сила оккупантов.
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Luka Lukich #363772
показать весь комментарий15.06.2026 21:57 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Александр Павлов #594157
показать весь комментарий15.06.2026 22:21 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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