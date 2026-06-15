Пілоти МіГ-29 знищили позиції операторів БпЛА та склад дронів окупантів на північному напрямку. ВIДЕО

Екіпажі винищувачів МіГ-29 Повітряних сил України завдали серії авіаударів по позиціях російських операторів безпілотників на північному напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео бойової роботи української авіації оприлюднив один із пілотів Повітряних сил у своєму телеграм-каналі "Соняшник".

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За наявною інформацією, цілями ударів стали позиції російських операторів БпЛА, місця зберігання безпілотників, боєкомплектів та іншого майна, яке використовувалося противником для забезпечення бойових дій.

Для ураження цілей екіпажі МіГ-29 застосували високоточні авіабомби GBU-39.

Унаслідок серії ударів було знищено місце дислокації противника, техніку, склади з дронами та живу силу окупантів.

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