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Пілоти МіГ-29 знищили позиції операторів БпЛА та склад дронів окупантів на північному напрямку. ВIДЕО
Екіпажі винищувачів МіГ-29 Повітряних сил України завдали серії авіаударів по позиціях російських операторів безпілотників на північному напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео бойової роботи української авіації оприлюднив один із пілотів Повітряних сил у своєму телеграм-каналі "Соняшник".
За наявною інформацією, цілями ударів стали позиції російських операторів БпЛА, місця зберігання безпілотників, боєкомплектів та іншого майна, яке використовувалося противником для забезпечення бойових дій.
Для ураження цілей екіпажі МіГ-29 застосували високоточні авіабомби GBU-39.
Унаслідок серії ударів було знищено місце дислокації противника, техніку, склади з дронами та живу силу окупантів.
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Luka Lukich #363772
показати весь коментар15.06.2026 21:57 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Александр Павлов #594157
показати весь коментар15.06.2026 22:21 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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