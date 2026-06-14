Екіпажі Су-27 39-ї бригади тактичної авіації знищили місце скупчення окупантів. ВIДЕО

Пілоти 39-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил України на винищувачах Су-27 завдали ураження по живій силі противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах зафіксовані реальні епізоди бойової роботи української авіації, які демонструють ефективність застосування винищувачів на визначених напрямках фронту.

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Екіпажі винищувачів Су-27 здійснили пуски по заздалегідь визначених цілях, де перебувала жива сила противника.

У результаті удару місце дислокації рашистів знищено разом з особовим складом.

Кадри бойової роботи опублікували пілоти 39-ї бригади тактичної авіації у соцмережах.

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