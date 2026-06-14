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Новини Відео Знищення російських окупантів Повітряна діяльність ЗСУ
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Екіпажі Су-27 39-ї бригади тактичної авіації знищили місце скупчення окупантів. ВIДЕО

Пілоти 39-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил України на винищувачах Су-27 завдали ураження по живій силі противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах зафіксовані реальні епізоди бойової роботи української авіації, які демонструють ефективність застосування винищувачів на визначених напрямках фронту.

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Екіпажі винищувачів Су-27 здійснили пуски по заздалегідь визначених цілях, де перебувала жива сила противника.

У результаті удару місце дислокації рашистів знищено разом з особовим складом.

Кадри бойової роботи опублікували пілоти 39-ї бригади тактичної авіації у соцмережах.

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Автор: 

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Ну ...явно не наші КАБи полетіли. Та коли ж вони *****,полетять?. Чи вже полетіли...знову....в Ізраїль.
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14.06.2026 14:44 Відповісти
В наведеному відео, пуск не КАБів, а ракет. Причому, номенклатури скоріше "повітря-повітря". На другу частину Вашого питання, відповідь скоріше Міндіч надасть з друзями ...
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14.06.2026 15:14 Відповісти
Дякую що ви підтвердили що це був пуск не КАБів. А то я запереживав вже.
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14.06.2026 15:42 Відповісти
Собирайтесь черти в кучу, вас неплохо тварей вздрючим...
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14.06.2026 15:28 Відповісти
 
 