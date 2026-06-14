Екіпажі Су-27 39-ї бригади тактичної авіації знищили місце скупчення окупантів. ВIДЕО
Пілоти 39-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил України на винищувачах Су-27 завдали ураження по живій силі противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах зафіксовані реальні епізоди бойової роботи української авіації, які демонструють ефективність застосування винищувачів на визначених напрямках фронту.
Екіпажі винищувачів Су-27 здійснили пуски по заздалегідь визначених цілях, де перебувала жива сила противника.
У результаті удару місце дислокації рашистів знищено разом з особовим складом.
Кадри бойової роботи опублікували пілоти 39-ї бригади тактичної авіації у соцмережах.
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Gary Grant
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