Під час нічної атаки РФ бійці НГУ Півдня перехопили та знищили 12 дронів-камікадзе. ВIДЕО
Бійці військових частин Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України знищили 12 ворожих дронів-камікадзе під час чергової повітряної атаки РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожі безпілотники були збиті під час атаки у ніч проти 14 червня на Південному напрямку.
У результаті бойової роботи 12 російських "Шахедів", які ворог застосував для ударів були перехоплені та знищені.
Відео опублікувала Національна гвардія України у своїх офіційних соцмережах.
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Amber
показати весь коментар14.06.2026 13:49 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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