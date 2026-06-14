Під час нічної атаки РФ бійці НГУ Півдня перехопили та знищили 12 дронів-камікадзе. ВIДЕО

Бійці військових частин Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України знищили 12 ворожих дронів-камікадзе під час чергової повітряної атаки РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожі безпілотники були збиті під час атаки у ніч проти 14 червня на Південному напрямку.

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У результаті бойової роботи 12 російських "Шахедів", які ворог застосував для ударів були перехоплені та знищені.

Відео опублікувала Національна гвардія України у своїх офіційних соцмережах.

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