Во время ночной атаки РФ бойцы НГУ Юга перехватили и уничтожили 12 дронов-камикадзе

Бойцы воинских частей Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины уничтожили 12 вражеских дронов-камикадзе во время очередной воздушной атаки РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вражеские беспилотники были сбиты во время атаки в ночь на 14 июня на Южном направлении.

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В результате боевых действий 12 российских "шахедов", которые враг применил для нанесения ударов, были перехвачены и уничтожены.

Видео опубликовала Национальная гвардия Украины в своих официальных соцсетях.

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