Пілоти МіГ-29 бомбами AASM HAMMER знищили пункт базування російських операторів БпЛА. ВIДЕО

Пілоти Повітряних сил України завдали удару по місцю дислокації російських операторів безпілотників на одному зі східних напрямків фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, екіпажі винищувачів МіГ-29МУ1 здійснили кілька ударів високоточними авіабомбами AASM HAMMER по будівлі, де базувалися російські військовослужбовці.

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За наявною інформацією, об'єкт використовувався окупантами як пункт розміщення операторів БпЛА, які забезпечували ведення повітряної розвідки та координацію дій підрозділів противника.

Унаслідок точних влучань будівлю було знищено разом із військовослужбовцями РФ, які перебували всередині.

Кадрами бойової роботи української авіації поділився один із пілотів Повітряних сил у своєму телеграм-каналі "Соняшник".

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