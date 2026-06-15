Спецпризначенці ЦСО "Альфа" СБУ та LUFTWAFFE знищили російський комплекс придушення Starlink. ВIДЕО

Бійці Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ спільно з операторами 422-го окремого полку безпілотних систем LUFTWAFFE знищили російський комплекс придушення станцій супутникового зв'язку Starlink.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, операцію з виявлення та ураження ворожого комплексу було проведено 14 червня.

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На оприлюднених кадрах видно, як ударний безпілотник точно влучає у ціль. Після удару відбувається потужний вибух, унаслідок якого комплекс противника зазнає критичних пошкоджень.

Зазначається, що російський комплекс використовувався для протидії роботі систем супутникового зв'язку Starlink, які активно застосовуються українськими військовими на фронті.

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