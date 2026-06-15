УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13922 відвідувача онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки
978 4

Спецпризначенці ЦСО "Альфа" СБУ та LUFTWAFFE знищили російський комплекс придушення Starlink. ВIДЕО

Бійці Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ спільно з операторами 422-го окремого полку безпілотних систем LUFTWAFFE знищили російський комплекс придушення станцій супутникового зв'язку Starlink.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, операцію з виявлення та ураження ворожого комплексу було проведено 14 червня.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

На оприлюднених кадрах видно, як ударний безпілотник точно влучає у ціль. Після удару відбувається потужний вибух, унаслідок якого комплекс противника зазнає критичних пошкоджень.

Зазначається, що російський комплекс використовувався для протидії роботі систем супутникового зв'язку Starlink, які активно застосовуються українськими військовими на фронті.

Дивіться також: Російський мотоштурмовик вибухає на ходу після влучання українського дрона. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон-камікадзе влучає у машину із окупантами: "Та ну нах#й! "Танкист" - 200". ВIДЕО

Автор: 

СБУ (13962) спецпризначенці (258) знищення (10354) дрони (8448) Сили безпілотних систем (531)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гарна новина ,
молодці наші Воїни/!!
показати весь коментар
15.06.2026 17:02 Відповісти
А казали, що Старлінк не заглушити.
показати весь коментар
15.06.2026 17:09 Відповісти
Чому не пишете про вундервафлю, яка це зробила? Це ж кукурудзяник Судного дня був
показати весь коментар
15.06.2026 17:11 Відповісти
 
 